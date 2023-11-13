Türkiye en çok turist ağırlayan beşinci ülke

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young (EY) turizm ve konaklama sektörüne ilişkin hazırladığı Turizm Sektörü Değerlendirmesi 2023 raporunun sonuçlarını açıkladı. Raporda, Türkiye'nin, toplam 51 milyon ziyaretçi ile 2022'de Fransa, İspanya, ABD ve İtalya'dan sonra en çok turist ağırlayan beşinci ülke olduğu bildirildi. 2023'ün ilk yarısında bu rakamın 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 22 milyon olduğu belirtildi. 2023'ün ilk yarısında ziyaretçilerin geliş amacının yüzde 76.2'lık oranla "seyahat, eğlence, spor ve kültürel faaliyetler", yüzde 16.6'lık oranla "akraba ve arkadaş ziyareti" olarak kaydedilen raporda, "alışveriş" için gelenlerin oranının ise önceki yıllarla benzer biçimde yüzde 3'te sabit kaldığı belirtildi. Reporda İstanbul'un en çok ziyaret edilen şehir olduğu da vurgulandı.