Türkiye enerjide vites yükseltiyor: 538 milyar TL’lik yatırım hedefi! Doğal gaz üretimi 7 milyar metreküpe çıkacak

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, bu yıl 414 milyar 916 milyon lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilen enerji sektörü sabit sermaye yatırımlarının 2027'de yaklaşık yüzde 29,7 artışla 538 milyar 255 milyon liraya yükselmesi bekleniyor.

Söz konusu yatırımların 198 milyar 738 milyon lirasının kamu, 339 milyar 517 milyon lirasının ise özel sektör tarafından gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Öte yandan, madencilik sektöründe bu yıl 700 milyar 321 milyon lira olarak tahmin edilen sabit sermaye yatırımlarının 2027'de yaklaşık 884 milyar 985 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Madencilik yatırımlarının 374 milyar 155 milyon lirasının kamu, 510 milyar 829 milyon lirasının ise özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor.