Türkiye Eylülde 2,72 milyar dolar cari fazla verdi

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise eylül ayında 7 milyar 342 milyon dolarlık fazla kaydedildi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı aynı dönemde 3 milyar 642 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık 39,2 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde dış ticaret açığı 76,8 milyar dolar olurken, hizmetler dengesi 66,1 milyar dolar fazla verdi. Birincil gelir dengesi 26,3 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 2,1 milyar dolar açık kaydetti.

HİZMET GELİRLERİ 9 MİLYAR DOLARI AŞTI

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler eylül ayında 9 milyar 14 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde taşımacılık hizmetlerinden 3 milyar 88 milyon dolar, seyahat kaleminden ise 6 milyar 573 milyon dolar net gelir elde edildi.