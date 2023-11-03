Türkiye Girişimci Buluşması Konya’da başladı

Girişimcilik ekosistemine değer katması amacıyla, girişimcilerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin yatırımcılarla bir araya getirilerek ödüllendirilmesi ve ticarileştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla gerçekleştirilen Girişimci İşadamları Vakfının (GİV) Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve KOSGEB işbirliğiyle düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Konya'da 418 proje ile görücüye çıktı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki programda GİV'in ülkedeki farklı sektörlerde faaliyet gösteren girişimcileri bir araya getirmesinin, yatırımcıların koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamasının oldukça kıymetli olduğunu söyledi.

Vakfın insana, topluma ve çevreye duyarlı girişimciler yetiştirerek geliştirdiği sürdürülebilir iş modelleri fırsatlarıyla, paydaşlarına katma değer sunan bir organizasyon olduğunu ifade eden Gürcan, "Türkiye, bulunduğu konum itibarıyla, üç saatlik uçuş dilimiyle 1,6 milyar insana ve yaklaşık 26 trilyon liralık sermayeye ulaşabiliyor yani Türkiye, ürettiği yatırımlarını çoğalttığı zaman çok ciddi bir ihracat potansiyeline sahip bir bölgede bulunuyor." dedi.

Gürcan, salgın süreci ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı'na rağmen Türkiye'nin 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde de 3,8 büyümeyle OECD ülkeleri içinde en yüksek oranda büyüyen 2. ülke olduğunu belirtti.

"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KONUSUNDA DÜNYANIN BİR NUMARASI HALİNE GELDİK"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu da programın, Türkiye'nin kalkınmasında itici güç olarak görülecek girişimcilik faaliyetlerinin, ülke gündeminde daha çok yer bulmasına ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Dördüncü Sanayi Devrimi'yle yenilikçi fikirlerin oluşturduğu katma değer istihdamının, ekonomilerin itici gücü haline geldiğini anlatan Coştu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, son 20 yılda büyük atılımlar gerçekleştirerek dev bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi inşa etti. Son 20 yılda atılan istikrarlı ve kararlı adımlarla bugün Türkiye, 20 yıl önce 2 olan teknopark sayısını 101'e, burada faaliyet gösteren teknoloji girişimlerinin sayısını 10 bine, AR-GE ve inovasyon merkezlerinin sayısını 1600'ün üzerine çıkarmış durumda. Buralarda son 20 yılda 100 binden fazla AR-GE projesi hayata geçirildi. Sayısı 2000'lerin başında 37 bin olan AR-GE insan kaynağı sayımız, bugün 220 binin üzerine çıkmış oldu. Bunun neticelerini, başta savunma sanayisi olmak üzere meyvelerini almaya başladık, buna hepimiz şahidiz. Bugün insansız hava araçları konusunda dünyanın bir numarası haline geldik. Onlarca yıldır özlemini çektiğimiz Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni bu kurduğumuz ekosistemle hayata geçirdik."

"AİLE YAPIMIZDA VE EĞİTİM SİSTEMİMİZDE GİRİŞİMCİLİĞE ENGEL OLAN UNSURLARI ORTADAN KALDIRALIM"

GİV Genel Başkanı Mehmet Koç da Türkiye'nin güçlü olması, gücünü artırması ve bulunduğu coğrafyadaki denge unsuru olmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin üreten bir ülke olduğuna dikkati çeken Koç, "Daha önce masalara davet edilmeyen Türkiye, artık masa kuran, dünyadaki tek kutupluluktan çok kutupluluğa geçişte kutuplardan biri olmaya namzet ülke haline geldi. Vakıf olarak, bütün gençlerimizin elimizden geldiği kadar fikirlerini projeye, projesini de bir plan dahlinde işe dönüştürmeye çalışıyoruz." dedi.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan da kurumun bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin oluşturulmasının ana aktörlerinden olduğunu söyledi.

TÜBİTAK'ın, Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarına gerçekleştirdiği AR-GE çalışmaları ve yürüttüğü destek programlarıyla cevap verdiğini belirten Doğan, "Bu kapsamda girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yüksel de emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜGVA olarak gençleri projeleriyle yeniliğe ve girişimciliğe yönlendirdiklerini dile getiren Yüksel, tüm teşkilatlarıyla müteşebbis ruh kazanılması için yönlendirme yaptıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından sergi alanlarının da yer aldığı iki gün sürecek organizasyonun açılışı yapıldı.

Program kapsamında çeşitli başlıklarda oturumlar ve B2B görüşmeler gerçekleştirilecek, girişimcilere yönelik eğitimler verilecek ve 10. GİV Girişimcilik Ödülleri Töreni düzenlenecek.