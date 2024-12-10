Türkiye halka arzda Avrupa’da birinci

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen yıl 54 şirketin ilk kez halka arz yoluyla piyasadan 79.3 milyar lira fon temin ettiğini belirterek, "12 Aralık itibarıyla halka arz süreci tamamlanan 31 şirketimiz piyasadan 55.9 milyar lira kaynak sağladı. Ülkemiz halka arzdan sağlanan fon büyüklüğü bakımından geçen yıl dünyada 10'uncu, Avrupa'da da birinci sırada yerini almıştır" dedi. "Üçüz Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları" temasıyla düzenlenen 8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Yılmaz, sermaye piyasalarındaki toplam yatırımcı sayısının 36 milyonu aştığını kaydetti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de, kripto yasası ile ilgili ikincil düzenlemeleri çok yakında yayınlayacaklarını kaydetti. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise son 4 yılda 177 şirketin halka arzdan 176 milyar lira kaynak sağlandığını söyledi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz toplumsal, dijital ve yeşil olmak üzere "üçüz" bir dönüşüm sürecinden geçtiklerini söyledi.