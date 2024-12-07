Türkiye, hava ulaştırması alanında anlaşmalı olduğu ülke sayısını 175’e çıkardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin, sivil havacılıkta, son 22 yılda dünyayı kendisine hayran bırakan bir başarı hikayesi yazdığını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye gökyüzüne imzasını atmaya devam ediyor sloganı ile başladığımız Cumhuriyet'imizin 100. yılından itibaren sivil havacılık kapasitemizi en üst düzeye çıkararak ülkemizi dünya liderliğine taşıyacak stratejik adımlar attık. 2003'te 26 noktaya uçulurken iç hat uçuş noktalarını son 22 yılda yüzde 123 artırarak, 2024'te 58 noktaya ulaştırdık. Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane olmak üzere iki havalimanımızın da yapımına devam ediyoruz. 2025'te mevcut yurt içi uçuş frekans sayımızı yüzde 10 artıracağız."

Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık alanında küresel rekabette konumunun güçlendirilmesi ve hava yolu ulaşımında güvenli, konforlu, çevreye duyarlı ulaşım hizmetlerinin sağlanması hedefiyle çalıştıklarını vurguladı. Bu kapsamda birçok çalışma yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"2003'te 50 ülkede 60 noktaya uçarken bunu yüzde 480 artırarak, 2024'te 131 ülkede 348 noktaya çıkardık. Yakın zamanda Kuala Lumpur duraklamalı olarak Türk Hava Yolları (THY) İstanbul-Sidney seferleri başladı. Uzun süredir yaptığımız görüşmeler sonucunda Şili'nin başkenti Santiago'ya 18 Aralık 2024 itibarıyla THY ile İstanbul-Sao Paolo-Santiago hattında haftalık 4 frekans olarak seferlere başlamayı planlıyoruz. Böylelikle, THY, Şili'ye ilk kez sefer gerçekleştirecek. 2003'ten sonra 288 noktayı hizmete açmış olduk. Hava ulaştırması anlaşması olan ülke 2003'te 81 iken 2024'te bu sayıyı 175'e yükselttik."

Uraloğlu, Türkiye'de yolcu ve çevre dostu 50 havalimanının Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) Programı kapsamında sertifika almaya hak kazandığını da anlattı.