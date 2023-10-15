Türkiye havacılıkta küresel merkez oldu

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte 15-17 Ekim arasında ev sahipliğini yapacağı 29. Routes World 2023 etkinliği İstanbul Fuar Merkezi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla başladı. Açılış törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ve çok sayıda katılımcı katıldı. Uraloğlu, gökyüzünde kurdukları köprülerle Türkiye'nin, havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanı ile birlikte bugün ülkemiz ve İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır" dedi.Türkiye'nin konumunun getirdiği avantajlara dikkat çeken Uraloğlu, "Son zamanlarda gündemimize aldığımız çok önemli projeler de mevcut. Örneğin, Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru. Bu koridor kapsamında hayata geçecek Kars-Nahcivan Demiryolu Projesi, tüm Avrupa'yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Orta ve Güney Asya'ya bağlayacak. Bir diğer önemli projemiz de Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik 'Kalkınma Yolu'" dedi.Uraloğlu, Türkiye'nin gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi avantaja sahibiz. 2002-2023 yılları arasında 16.7 milyar dolar havacılık yatırımı yaptık. 2002'de 2 merkezden 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 57 noktaya gerçekleştiriyoruz. 2002 yılında 50 ülkeden 60 noktaya uçuş gerçekleştirirken bugün 130 ülkede 349 noktaya ulaştık."Konuşmasında seyahat hakkına vurgu yapan Mehmet Kalyoncu, "Seyahat hakkı, bir insan hakkıdır ve Türkiye bu hakkın önemini sahiplenmektedir. Ülkemizin açık kapı politikası, misafirperverliği ve coğrafi konumu, küresel seyahati kolaylaştırarak herkesin güzel ülkemizi ziyaret etmesini mümkün kılmaktadır. Tam da bu noktada İGA İstanbul Havalimanı, hem dünya hem de İstanbul için büyük önem taşıyor. Dünyanın en büyük ve en stratejik konuma sahip havalimanlarından biri olarak, kıtaları birbirine bağlayan ve uluslararası seyahati kolaylaştıran hayati bir küresel ulaşım merkezi olarak hizmet veriyor. Öte yandan havalimanlarını bulundukları kentlerden ve kültürden ayrı düşünemeyiz. Biz de bu bağlamda herkesin kendisini evinde hissetmesine çalışıyor, insanlığa hizmet ediyoruz" dedi.İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, "Dünya çapında havayolları, havalimanları ve havacılık paydaşlarını bir araya getiren bu etkinliğin ev sahibi olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Routes World 2023'te havacılık endüstrisindeki lider isimleri yeni heyecan verici projeleri ve geleceğin fırsatlarını belirlemek için buluşturacağımız bu değerli organizasyonun merkezi olarak seçildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz" değerlendirmesinde bulundu.URALOĞLU, İstanbul Havalimanı'nın küresel bir aktarma merkezi olmanın ötesinde, doğrudan destinasyon olma ve özellikle düşük maliyetli olması nedeniyle hava yolu şirketlerini cezbettiğini söyledi. Uraloğlu, "Bu noktada yeni hava yolu şirketleriyle tanışmak için Routes World büyük bir önem arz ediyor. Küresel planda iddialı hava yolu şirketlerine faaliyet merkezi olarak hizmet edecek İstanbul Havalimanı gibi bir üsse sahip olmak önemli bir avantajdır" diye konuştu.