Türkiye havalimanları Ağustos’ta yolcu rekoru kırdı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı ağustos ayına ait 'hava yolu uçak, yolcu ve yük' istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, yolcu ve çevre dostu havalimanlarımızda iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 84 bin 834, dış hatlarda 95 bin 463 olarak gerçekleştiğini belirterek, toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 226 bin 894'e ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, "Ağustos ayında hizmet verilen uçak trafiği 2022 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında, iç hat uçak trafiğinde %8,4; dış hat uçak trafiğinde %9,9 ve üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde %11,8 artış meydana geldi." dedi.

YOLCU TRAFİĞİ %12,8 ARTTI



Bakan Uraloğlu, Ağustos'ta Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 317 bin 490, dış hat yolcu trafiğinin 15 milyon 344 bin 667 gerçekleştiğini, yine bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 24 milyon 689 milyon 743 yolcu trafiğine hizmet verildiğini söyledi. Uraloğlu yolcu trafiğindeki artışlara ilişkin şu istatistiki bilgileri paylaştı:



"2023 yılının ağustos ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2022 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde %15,7; dış hat yolcu trafiğinde %11,2 olmak üzere direkt transit dâhil toplam yolcu trafiği %12,8 artış gösterdi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ağustos ayında iç hatlarda 96.368 ton, dış hatlarda 364.338 ton, toplamda 460.706 tona ulaştı."

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA AĞUSTOS AYINDA 7.619.660 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ



İstanbul Havalimanı'na ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 12.022, dış hatlarda 35.424 olmak üzere toplamda 47.446'ya ulaştı.

Bu havalimanında ağustosta iç hatlarda 1.900.358, dış hatlarda 5.719.302 olmak üzere toplamda 7.619.660 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda; ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10.138, dış hatlarda 11.305 olmak üzere toplamda 21.443 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1.829.817, dış hatlarda 1.890.749 olmak üzere toplamda 3.720.566 oldu.

Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ağustosta 2.499 uçak trafiği gerçekleşti.

SEKİZ AYDA HAVA YOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 143 MİLYONU GEÇTİ



Sekiz aylık (ocak-ağustos) dönemde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 585.720, dış hatlarda 543.390 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1.443.642 uçak trafiğine ulaşıldı.

2023 yılı ağustos sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2022 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiği %13,1; dış hat uçak trafiği %18,5 ve üst geçişler dâhil toplam uçak trafiği %17,8 artış gösterdi.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 61.138.201, dış hat yolcu trafiğinin 82.068.893 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 143.359.903 yolcuya hizmet verildi.

2023 yılı ağustos sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2022 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiği %17,7; dış hat yolcu trafiği %23,7 ve direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde %20,9 artış oldu.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 579.636 ton, dış hatlarda 2.166.306 ton olmak üzere toplamda 2.745.942 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda sekiz aylık sürede; iç hatlarda 87.373, dış hatlarda 250.084 olmak üzere toplamda 337.457 uçak; iç hatlarda 12.514.473, dış hatlarda 38.431.385 olmak üzere toplamda 50.945.858 yolcu trafiği gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise sekiz aylık sürede; iç hatlarda 70.682, dış hatlarda 79.294 olmak üzere toplamda 149.976 uçak trafiği; iç hatlarda 11.596.564, dış hatlarda 12.696.090 olmak üzere toplamda 24.292.654 yolcu trafiğine hizmet verildi.



İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde 17.442 uçak trafiği oldu.

TURİZM MERKEZLERİMİZDEKİ HAVALİMANLARINDA 8 AYDA 38 MİLYON 311 BİN 851 YOLCU AĞIRLANDI



Sekiz aylık (ocak-ağustos) dönemde; dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerimizdeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısı iç hatlarda 11.676.621, dış hatlarda ise 26.635.230; uçak trafiği ise iç hatlarda 95.257 dış hatlarda ise 170.789 olarak gerçekleşti.



Bu havalimanlarının 2023 yılı ilk sekiz aylık döneminde gerçekleşen yolcu trafiği şöyle;

"İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 4.310.270, dış hatlarda 2.797.194 olmak üzere, toplamda 7.107.464 yolcuya hizmet verildi.

Antalya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 4.191.384, dış hat yolcu sayısı 19.886.532 olmak üzere, toplamda 24.077.916 yolcu trafiği gerçekleşti.

Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 1.233.230, dış hat yolcu sayısı 2.403.270 olmak üzere, toplam yolcu trafiği ise 3.636.500 oldu.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hatlarda 1.613.906, dış hatlarda 1.293.909 olmak üzere, toplamda 2.907.815 yolcuya hizmet verildi.

Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 327.831, dış hat yolcu sayısı 254.325 olmak üzere, toplamda 582.156 yolcu trafiği gerçekleşti."