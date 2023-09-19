Türkiye hızlı şarjda Avrupa birincisi oldu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yollara çıkması ile birlikte elektrik şarj istasyonlarında da atılım yaşanmaya başlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Halihazırda 81 ilimizde de şarj istasyonları bulunuyor ve ülkemizdeki şarj istasyonu sayısı her ay neredeyse katlanarak artıyor. Son rakamlara göre 4 bin 221 adet şarj istasyonunda 6 bin 633 adeti AC (yavaş şarj), 2 bin 228 adet DC (hızlı şarj) noktası olmak üzere toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaştık" dedi. Togg'un yollara çıkmasıyla birlikte trafikte seyreden elektrikli araç sayısı yaklaşık 33 bin adede ulaşırken, şarj ağı da hızla kurulmaya devam ediyor.Şarj hizmetlerine yönelik son verileri paylaşan Mustafa Yılmaz, şunları söyledi: "Ülkemizde yaklaşık her 14 araca bir DC şarj noktası düşüyor ve araç başına düşen DC şarj noktası açısından Türkiye Avrupa genelinde birinci sırada. Elbette bu durum araç sayısı ile doğrudan ilintili ama bir yandan elektrikli araç sayımız hızla artarken aynı süratle şarj noktalarımızın da artması çok önemli. Bu durum sektörümüz adına gerçekten gurur verici." EPDK tarafından geliştirilen mobil uygulama Şarj@ TR'yi bütün elektrikli araç sahiplerine tavsiye eden EPDK Başkanı Yılmaz, uygulama ile şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatlarının anlık olarak görülebileceğini hatırlattı. Yılmaz, "Kurumumuz tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulamasını bütün elektrikli araç sahiplerine tavsiye ediyoruz, gerçekten hayatlarını kolaylaştıracak bir uygulama. Ayrıca şarj istasyonlarına ait bilgileri kurumumuzun internet sayfasında yayınlamaya başladık" diye konuştu.Ülkemizde elektrikli araçların sayısı artarken, bu araçların daha çevreci bir şekilde kullanılabilmesine imkân sağlayacak EPDK düzenlemesi de yürürlükte. Düzenleme ile şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bazılarını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebiliyor. Yılmaz, elektrikli araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynakları ile üretildiğinin belgelendirildiği yeşil şarj istasyonlarının önemine dikkat çekti.