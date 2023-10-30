BAE ile ikili ticarette hedef 25 milyar dolar

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'da düzenlenecek JETCO 1. Dönem Toplantısı'na Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed al Zeyoudi başkanlık edecek. Söz konusu mekanizma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl temmuz ayında gerçekleştirdiği BAE ziyareti vesilesiyle kurulmuştu.

İstanbul'daki JETCO toplantısı kapsamında, ikili ticaret, yatırım, müteahhitlik, gümrük ve üçüncü ülkelerde iş birliği konuları ele alınacak, bakanlar tarafından Türkiye-BAE JETCO Mutabakat Zaptı imzalanacak. JETCO kapsamında iki ülke iş insanları da temaslarını bakanlara sunma imkanı bulacak.

100'DEN FAZLA İŞ İNSANI DA GELİYOR

Ziyaret kapsamında, BAE'den 100'den fazla iş insanı ve yatırımcı da Türkiye'ye gelerek hem firmalar arasında tertip edilecek görüşmelere katılacak hem de düzenlenecek İş Forumu ve yuvarlak masa toplantıları marjında bakanlarla bir araya gelecek.

Programın özel sektör kanadıyla gerçekleşecek kısmında, Türkiye-BAE İş Forumu kapsamında "Müteahhitlik ve Kamu Özel Sektör Ortaklığı", "Teknoloji ve İnovasyon", "Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" ve "Lojistik" konularında paneller düzenlenecek.

25 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret geçen yıl yüzde 25'lik artışla yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine ulaştı. İkili ticaretin 1 Eylül 2023'te yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması sayesinde 5 yıl içinde 25 milyar dolar seviyesine ulaştırılması hedefleniyor.

Türk müteahhitlik firmaları tarafından BAE'de bugüne kadar 12,6 milyar dolar değerinde 141 proje üstlenildi. Bu rakam BAE'yi, Türk firmaları tarafından dünyada en fazla proje üstlenilen 10. ülke konumuna getirdi.

Türkiye, ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin ticarete de yansıtılmasını ve dengeli bir yapı içinde sürdürülmesini, firmalar arasındaki işbirliği ve ortaklıkların artırılarak devam ettirilmesini hedefliyor.