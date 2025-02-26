Türkiye ile Finlandiya arasında "Reasürans İşbirliği Anlaşması" imzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Finlandiya 2. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) Toplantısı kapsamında bulunduğu Helsinki'de Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Tavio ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katkısıyla bu ülkeyle gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da ileriye taşınacağına işaret eden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemiz kapsamında karşılıklı yatırımları artırma ve ikili ticaret hacmini dengeli şekilde artırma hususunda görüş birliğine vardık. Ülkemizin en önemli ticari ortağı olan Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerle işbirliğini çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda Avrupa'daki önemli bir ortağımız olan Finlandiya ile ekonomik, ticari, teknolojik alandaki ve iş dünyalarımız arasındaki işbirliği fırsatlarını ele aldığımız toplantımızda, Gümrük Birliği, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, savunma sanayisi, girişimcilik başta olmak üzere birçok konuyu kapsamlı şekilde değerlendirdik. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin küresel alandaki işbirliğimize önemli katkılar yapacağı inancındayız. Türkiye olarak, Finlandiya ile müteahhitlik ve teknoloji alanında işbirliği yapmaya, üçüncü ülkelerde müteahhitlik ve altyapı projelerinde birlikte çalışmaya istekliyiz."

"YENİ ORTAKLIKLARIN KURULMASI İÇİN DESTEĞİMİZ TAM"

Bolat, iki ülkenin resmi ihracat kredi kuruluşları Türk Eximbank ile Finnvera arasında imzalanan Reasürans İşbirliği Anlaşması'yla ekonomik ve ticari ortaklığın bir adım öteye taşınacağını vurgulayarak, "Anlaşmayla şirketlerimiz daha fazla finansman aracından yararlanma imkanı bulacak, üçüncü ülkelerdeki potansiyel projelerimizde de daha kolay finansmana ulaşabilecekler. Türkiye olarak, Finlandiya ile iş dünyalarımız arasında işbirliğinin derinleştirilmesine ve yeni ortaklıkların kurulmasına yönelik desteğimiz tamdır. Bu kapsamda imzaladığımız JETCO Protokolü'nün ve toplantımızın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar ile de bir araya geldiklerini aktaran Bolat, "Kuzey Avrupa'daki dost ve müttefikimiz Finlandiya'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye ve Finlandiya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için kamu ve özel sektör temsilcilerimizle birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.