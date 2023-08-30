Türkiye ile Japon heyet arasında yeni ticari işbirliği

Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, "Japonya'nın önde gelen satın alımcılarının davet edildiği alım heyeti programımızda birinci gün 4 Japon firma ve kuru meyve sektöründen 14 Türk ihracatçımız ile 60'a yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. İkinci gün kuru meyve ihracatçılarımızın tesislerine ziyaret gerçekleştirildi. 2023'ün ilk 7 ayında Japonya'ya Türkiye geneli yüzde 5 artışla 349 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracatın 194 milyon doları ihracatımızın yüzde 55'ini tarım ürünleri oluşturuyor" dedi.



Başkan Işık, "Kuru meyve Japonya pazarında güçlü olduğumuz sektörlerden biri. 2022-23 sezonu 1 Eylül 2022 tarihinde başlayan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatımız Japonya'ya miktar bazında 34 değer bazında yüzde 33 artışla 17 milyon dolar olarak gerçekleşti, 7 Ekim 2022-19 Ağustos 2023 tarihine kadar geçen süreçte Japonya'ya miktar bazında yüzde 6 ivme ile 9,8 milyon dolarlık kuru incir ihracatı yaptık. 1 Ağustos 2022-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında kuru kayısıda ise miktar bazında yüzde 8 değer bazında yüzde 28 artışla 3 milyon dolarlık ihracatımız var" diye konuştu.



"1 MİLYAR DOLARA ÇIKARABİLECEK POTANSİYELE SAHİBİZ"



2023 yılı Ocak-Temmuz rakamlarına göre Ege Bölgesinden Japonya'ya yapılan ihracatın yüzde 97'sinin tarım üzerine gerçekleştirildiğini anlatan Mehmet Ali Işık sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk 7 ayda Ege Bölgesinden Japonya'ya toplamda 69 milyon dolarlık ihracatımız var, 67 milyon dolarlık kısmını tarım ürünleri üzerinden yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle birliğimizce 20 yılı aşkın süredir Japonya'nın en büyük gıda fuarı Foodex Japan Gıda Fuarı'nın milli katılım organize ediyoruz. 7 yıldır uzak doğu ülkeleri Güney Kore, Japonya, Çin'i kapsayan Turquality projemizi yürütüyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın uzak pazarlarda büyüme stratejisi istikametinde Japonya ile bağlarımızı daha da kuvvetlendirmek istiyoruz."

Başkan Işık, "Türkiye'nin yıllık 1,6 milyon ton organik gıda üretimi var. Japonya'nın yıllık 65 milyar dolar gıda ithalatı yapıyor olması ve kaliteli-sağlıklı gıda talebi Türk organik sektörümüz için çok önemli. Türkiye'deki organik ürünler üretim ve ihracatında Ege Bölgesi'nin lider konumda. 2018'den bu yana Türkiye geneli Japonya'ya gıda ihracatımızı yüzde 58, EİB olarak Japonya'ya gıda ihracatımızı yüzde 20 artırdık. Japonya'ya gıda ihracatımızı kısa vadede 500 milyon dolar, uzun vadede 1 milyar dolara çıkarabilecek potansiyele sahibiz" diye konuştu.