Türkiye ile Kosova arasında JETCO mutabakat zaptı imzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da, Kosova Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Bolat, dün Kosova Başbakanı Albin Kurti ve heyeti ile İstanbul'da başarılı bir toplantı gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Bugün de Sayın Bakan Rozeta Hajdari ile Ankara'da bir araya gelerek hem ikili görüşme hem de heyetler arası görüşmede ticaret ve yatırım ilişkilerimizdeki yeni fırsatları ele aldık. Kosova, Balkanlar'daki en değerli ticaret ortaklarımızdan biridir. Ticaret hacmimiz karşılıklı olarak toplamda 2023 yılında 785 milyon dolara ulaştı. Kosova'daki Türk yatırımları 162 milyon doları aşmış bulunmaktadır. Türkiye, diğer yatırımlarla beraber toplam 430 milyon avro ile Kosova'daki en büyük 6'ıncı yatırımcı ülke konumundadır. Ayrıca Türk inşaat firmaları Kosova'da 1,5 milyar dolar değerinde toplam 30 projeyi üstlenmişler ve çoğunu da tamamlamış bulunmaktadırlar. Mühendislik, müşavirlik şirketlerimiz ise 9,3 milyon dolar değerinde 19 proje üstlenmiştir. Bugün Türkiye ile Kosova arasındaki ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve hedeflerimize ulaşmak için JETCO mekanizmasını kurma konusunda mutabık kaldık. Yeni JETCO mekanizmamız, her iki ülkenin ekonomilerini daha da geliştirmek için bize yeni bir dinamik mekanizma sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'İLİŞKİLERİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'

Bakan Bolat, "Heyetler arası görüşmede bu yılın ikinci yarısında Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkileri geliştirmek konusunda yapacağımız çalışmaları, atacağımız adımları da konuşma fırsatı bulduk. İnşallah JETCO'nun ilk toplantısını bu yıl bitmeden Kosova'da değerli meslektaşımın ev sahipliğinde güçlü bir iş dünyası topluluğu ile birlikte Kosova'ya giderek gerçekleştireceğiz. Kosovalı dostlarımızı her zaman destekleyecek ve ekonomik ilişkilerimizi daha ileriye taşımak için birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakanlar Bolat ve Hajdari, iki ülke arasında JETCO mekanizmasının kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.