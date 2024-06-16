Sırbistan ile ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, gaetecilere yaptığı açıklamada,Türkiye'nin Sırbistan ile ticaretinde net ihracatçı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2017 yılında 1 milyar dolar barajını aştığını, 2022 yılında ise 2,3 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ifade etti.

Geçen yıl dış ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 5,3'lük düşüş yaşayarak 2,2 milyar dolar olduğunu anımsatan Arslan, "Nisan 2023 ile Mart 2024 döneminde Türkiye'nin Sırbistan'a ihracatı 1.560 milyon dolar olurken Türkiye'nin Sırbistan'dan ithalatı ise 726 milyon dolar oldu." diye konuştu.

Arslan, iki ülke arasında ticaret hacmini büyütmek için önemli fırsatların bulunduğunu kaydederek, "100'üncü yılını geride bırakarak ikinci yüzyılına güçlü bir adım atan Türkiye, siyasal ve ekonomik istikrarı, üretimdeki gücü, stratejik konumu ve vizyoner yatırımcılarıyla geleceğe güvenle bakıyor." ifadelerini kullandı.

Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı ile ekonomik anlamda sağlam adımlar atan Türkiye'nin son dönemde yatırım çekmek ve iş ortamını geliştirmek için atılımlar yapan Sırbistan'la güçlü bir ticaret hacmi oluşturmaya hazır olduğunu belirten Arslan, şunları aktardı:

"Aynı şekilde Türkiye'nin üretimdeki gücü, genç ve nitelikli insan kaynağı, gelişmiş teknolojik altyapısı, yatırımcı dostu ticari ortamı Sırp yatırımcılar açısından yeni imkanlar sunuyor. Bu fırsatlar doğrultusunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Yüzyılı'nda, iki ülke için ortaya koyduğu 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacağımıza canı gönülden inanıyoruz."