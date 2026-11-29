12. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
, ilim kervanının 21. yüzyılda buluşma adresinin Türkiye olduğunu belirterek, "Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya dünyanın dört bir yanından 380 bin uluslararası öğrencimiz Türkiye'de yükseköğrenim görüyor" dedi. 24 yılda asra bedel atılımlara imza attıklarını söyleyen Kacır, "Makineden otomotive, beyaz eşyadan demir çeliğe farklı sektörlerde, üretim kapasitesi, teknolojik yetkinlik ve ihracat kabiliyetiyle küresel değer zincirlerinin vazgeçilmez parçası haline gelen bir Türk sanayisi inşa ettik" şeklinde konuştu.