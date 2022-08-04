Türkiye ilk 10’a giriyor! Türksat 6A için tarih belli oldu





'ŞU AN DÜNYANIN HİZMETİNDE'



Bakan Karaismailoğlu, haberleşmenin öneminin her geçen gün arttığı dönemde, bu alanda önemli çalışmalarının olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Geçen hafta özellikle 5G için İstanbul Havalimanı'nda önemli süreci başlattık. İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin ve dünyanın 5G havalimanlarından biri oldu. Önümüzdeki günlerde 5G'ye yerli ve milli imkanlarla geçmek için de önemli çalışmaları ilan ettik ve bunun süreçlerini takip ediyoruz. Bakanlığımızın uydu ve uzay çalışmaları konusunda da çok önemli çalışmaları var.