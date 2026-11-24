Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli insansı robot geliştirilmesi için firmalara proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sağlayacak. İki elle en az 35 kilogram yük kaldırabilecek, saniyede 2.2 metre hızla koşabilecek robotlar için başvurular 31 Aralık'ta sona erecek. Türkiye, insansı robot teknolojilerinde yerli üretim kapasitesini artırmak ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığı azaltmak için harekete geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açılan Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı ile sanayi tesislerinde görev yapabilecek yapay zekâ destekli millî robotların geliştirilmesi hedefleniyor. Projelerde en az 5 prototip üretilmesi, robotların en az 4 saat çalışması ve uluslararası teknik standartları karşılaması isteniyor.

EN AZ 35 KG KALDIRABİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın duyurduğu çağrıyla, sanayi tesislerinde ve üretim hatlarında görev yapabilecek çok amaçlı insansı robotların geliştirilmesi amaçlanıyor. Desteklenecek projelerde en az üç kritik teknoloji veya bileşenin geliştirilmesi şartı aranacak. Ayrıca teknik doğrulama ve gösterimler için asgari özellikleri karşılayan en az 5 ön seri insansı robot prototipi üretilecek. Çift ayaklı ve yapay zekâ entegrasyonlu tasarlanacak robotların en az 1.60 metre boyunda olması, her bir koluyla en az 15 kilogram taşıması ve iki eliyle bel hizasından en az 35 kilogram kaldırabilmesi isteniyor. Robotların düz zeminde saniyede en az 1,4 metre sürekli yürümesi, saniyede 2,2 metre koşabilmesi ve en az 20 santimetrelik basamakları aşabilmesi gerekecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör