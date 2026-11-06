Türkiye İş Bankası, COP31’de iklim finansmanından yapay zekâya uzanan geniş bir panel programıyla yer alacak

9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, küresel iklim eyleminin en kritik buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Zirvede İklim Destekçisi olarak yer alan İş Bankası, alanında uzman isimleri, müşterilerini ve uluslararası finans kuruluşlarını bir araya getireceği programla Türkiye'nin sürdürülebilir ve dayanıklı geleceğine katkı sağlayacak yatırım ve iş birliği olanaklarını gündeme taşıyacak.

İş Bankası, zirve süresince İklim Finansmanı Merkezi'nde düzenleyeceği oturumlarda; enerji dönüşümü, iklim finansmanı, karbonsuzlaşma, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, denizler, turizm, gıda ve tarım başlıklarını ele alacak. Enerji, sanayi ve tarım gibi sektörlerde dönüşümün nasıl finanse edileceği, Bankanın İklim Dönüşüm Planı'nın da odağında yer alıyor. Banka, bu plan ve sektörel emisyon azaltım hedefleri doğrultusunda müşterilerinin temiz enerji, düşük karbonlu üretim ve kaynak verimliliği yatırımlarına yönelik finansman çözümleri geliştiriyor. COP31'de gerçekleştirilecek müşteri buluşmalarında bu yatırımların önündeki engeller ve finansman ihtiyaçları değerlendirilecek; kalkınma finansmanı kuruluşları ve uluslararası yatırımcılarla görüşmelerde kaynak ve risk paylaşımı olanakları ele alınacak.

KOBİ'lerin yeşil ve dijital dönüşümünü finansal ve finansal olmayan çözümlerle destekleyen Banka, COP31 Finansman Paketi kapsamında yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, hammadde ve atık yönetimi ile dijital dönüşüm yatırımlarına avantajlı finansman sunuyor. Paket kapsamındaki dijital çözümlerle de işletmelerin yeşil dönüşüm süreçlerini kolaylaştırıyor. Girişimci kadınların finansmana erişimi ve yenilikçi girişimlerin gelişmesine yönelik çalışmalar ise Bankanın dönüşümün farklı ölçeklerdeki işletmeler için erişilebilir olmasını amaçlayan yaklaşımını tamamlıyor.

SOMUT ÇÖZÜMLER, STRATEJİK ORTAKLIKLAR VE FİNANSIN DÖNÜŞÜMDEKİ ROLÜ

Finansmanı Merkezi'nde yer alacak dinamik stant alanında; finansman alanındaki deneyimini bilimsel araştırmalar, teknolojik yenilikler ve doğal ekosistemlerin korunmasına yönelik çalışmalarıyla bir araya getiriyor. Bu bütüncül yaklaşımla iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunarken, müşterilerinin üretim kapasitesini, rekabet gücünü ve uzun vadeli dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

İş Bankası'nın, küresel organizasyonlardan öncü girişimlere uzanan geniş bir konuşmacı profiliyle gerçekleştireceği oturum programında öne çıkan bazı başlıklar şu şekilde:

09 Kasım | İklime Dayanıklı Ekonomi & Uyum İhtiyaçlarından Yatırıma Açılışını İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Ebru Özşuca'nın yapacağı oturumda, D.A. Carlin & Company Kurucusu David Carlin'in sunumuyla uyum ihtiyaçlarının yatırıma dönüştürülmesi ele alınacak.

10 Kasım | İklim Finansmanını Harekete Geçirmek: "İklim Hedeflerinden Dayanıklılığa: Dönüşümü Ölçeklendirmek İçin Finansmanı Harekete Geçirmek" adlı oturumda, UNEP FI İklim Değişikliği Lideri ve NZAOA Sekreteryası Eş Başkanı Kai Remco Fischer moderatörlüğünde, Standard Chartered Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı ve Karma Finansman Programları Başkanı John Murton, EBRD Yeşil Finansal Sistemler İklim Stratejisi ve Uygulama Direktörü Ksenia Brockmann ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ozan Gürsoy, iklim hedeflerine ulaşmak için finansmanın ölçeklendirilmesini tartışacak.

13 Kasım | Küresel Finans, Sanat & Döngüsel Ekonomi: Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol'un Büyük Doğa Modeli: Türkiye projesinin detaylarını paylaşacağı panelin yanı sıra DEG Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Proparco CEO'sunun katılımıyla geleceğin finansmanı konuşulacak.

Aynı gün, "Yeşil ve Mavi Tahviller: Etki Odaklı Fon Kullanımıyla Çevrenin Korunması" adlı oturumda, Türkiye İş Bankası- Finansal Kuruluşlar Birim Müdürü Serhan Şişman moderatörlüğünde T.Rowe Price Etki Odaklı Kredi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Analisti Ellen Murnaghan, Amundi Gelişmekte Olan Piyasalar Kredi Bölümü Başkanı Maxim Vydrine ve Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (ICMA) Genel Müdür Yardımcısı Nicholas Pfaff yeşil ve mavi tahvillerin çevresel etkilerini değerlendirecek.

14 Kasım | Gençler & İklim Mimarisi: Habitat Derneği İcra Kurulu Üyesi Buğra Avcı'nın moderatörlüğünde, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi ve KOÇ-KAM Direktörü Prof. Dr. Bertil Emrah Oder ve UNICEF İklim Ortaklığı Danışmanı Dr. Barış Karapınar'ın katılımıyla gençlerin iklim çözümlerindeki rolü paylaşılarak 2035 ufkuna odaklanılacak.

16 Kasım | Yapay Zekâ ile İklim Eylemi: Türkiye İş Bankası Yapay Zekâ Yöneticisi Onur Emre Atıcı moderatörlüğünde, Yapay Zeka Fabrikası Genel Müdürü Can Bakır, Hummingdrone Kurucusu & CEO'su Orkun Aşa, Faradai AI Kurucusu & CEO'su Şahin Çağlayan ve Agrovisio Kurucu Ortağı & CEO'su Emre Tunalı "İklim Eylemi için Yapay Zekâ" adlı panelde drone ve yapay zekâ teknolojilerinin iklim mücadelesindeki rollerini tartışacak.

17 Kasım | Deniz Ekosistemleri & İklim Riski Analitiği: Primer Project Kurucusu ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Ömür Kula'nın moderatörlüğünü üstleneceği, TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın konuşmacı olarak yer alacağı "Maviden Yeşile: İklim Altyapısı Olarak Doğa" adlı oturumda, doğa temelli çözümler ve iklim altyapısı odak noktası olacak.

Günün öne çıkan bir diğer panelinde ise, TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen'in katılımıyla denizlerin korunması bilimsel açıdan ele alınacak.

Ayrıca "İklim Riski Analitiğinden Dayanıklı Finansa" oturumunda Frankfurt School'dan Mert Dedebaş'ın moderasyonu ile iklim risklerinin analizi ve reel sektörün dayanıklı finansmanı işlenecek.

18 Kasım | Geleceği Şekillendiren Çiftçi Kadınlar: Şef Refika Birgül moderatörlüğünde BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile TEOFARM, Feride'nin Bahçesi kurucuları ve çiftçi kadınların katılımıyla tarladan geleceğe tarımsal dönüşümü ve kadın liderliğini aktaracak.

Zirvede kurulacak iş birliklerinin iklim eylemine kalıcı ve somut katkılar sunmasını amaçlayan İş Bankası'nın COP31 panel takvimi, oturum başlıkları ve konuşmacı detaylarına ulaşmak için COP31 Antalya · 9–20 Kasım Etkinlik Programı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör