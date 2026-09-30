Türkiye küresel ligde sekizincilige yükseldi

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda hızlanan üretim ve ihracat artışı, sektörün küresel sıralamalardaki konumuna yansımaya başladı. Beş Türk şirketinin dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girmesinin ardından, uluslararası bir araştırmada Türkiye savunma ihracatında dünya sekizincisi olarak gösterildi. 2026'nın ilk sekiz ayında 6.3 milyar dolara ulaşan savunma ve havacılık ihracatı ise sektörün büyümesinde dış pazarların ağırlığının daha da artacağına işaret ediyor.

SEKİZİNCİ SIRADA YER ALDIK

Türk savunma sanayisinde son yıllarda İHA ve SİHA'lardan füze ve mühimmat sistemlerine, kara araçlarından savaş gemilerine, radar ve elektronik harp sistemlerinden hava savunmaya kadar genişleyen ürün portföyü, küresel pazardaki büyümeyi de beraberinde getiriyor. Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi'nin 2025 yıl sonu verilerine dayandırılan çalışmasına göre Türkiye, çalışmanın kullandığı metodoloji kapsamında 4.23 milyar dolarlık askeri ihracat hacmiyle dünya sıralamasında sekizinci sırada gösterildi. Listede Türkiye'nin önünde ABD, Rusya, Almanya, Güney Kore, Fransa, İsrail ve İtalya bulunurken İspanya ve Çin Türkiye'nin ardından geldi. Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları, kara platformları, mühimmat ve deniz sistemlerinde uluslararası pazardaki payını artırması sıralamadaki yükselişin temel unsurları arasında gösteriliyor.

BEŞ TÜRK ŞİRKETİ DÜNYANIN İLK 100'ÜNDE

Ülke bazındaki yükseliş şirket ölçeğinde de görülüyor. Defense News tarafından hazırlanan dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesine 2026'da beş Türk şirketi girdi. ASELSAN listede 40'ıncı, TUSAŞ 48'inci, ARCA Savunma 53'üncü, ROKETSAN 64'üncü, MKE ise 81'inci sırada yer aldı. Beş şirketin toplam savunma gelirleri 14.9 milyar dolara ulaştı. Türk şirketlerinin küresel sıralamadaki yükselişinde iç pazardaki büyük ölçekli projelerin yanı sıra ihracat gelirlerindeki artış da belirleyici oluyor. Savunma şirketlerinin yeni pazarlara girmesi, uluslararası anlaşmaların büyümesi ve platform satışlarının mühimmat, elektronik sistem, bakım ve modernizasyon gibi alanlara yayılması şirketlerin gelir yapısını değiştiriyor.



SAHA'DA 8 MİLYAR SABAH DOLARLIK İHRACAT SÖZLEŞMESİ

Sektörün küreselleşmesinde savunma sanayisi kümelenmeleri ve uluslararası fuarlar da yeni bir ihracat kanalı oluşturuyor. SAHA organizasyonunda 2024 yılında yaklaşık 4.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalanırken, 2026'da bu tutar 8 milyar dolara çıktı. Savunma sanayisinin üretim tabanı da ana yüklenicilerin ötesinde genişliyor. SAHA İstanbul bünyesindeki 1.300'ü aşkın KOBİ'nin büyük savunma şirketlerinin tedarik zincirine dahil olması üretim kapasitesi, teslimat süreleri ve ihracat projelerinin sürdürülebilirliği açısından önemli.

YENİ HEDEF DAHA YÜKSEK KATMA DEĞER

Türk savunma sanayisinin büyümesinde yeni bir döneme girildi. İlk aşamada ithal sistemlerin yerlileştirilmesi, ardından özgün platformların geliştirilmesi üzerine kurulan model, giderek ihracat ve uluslararası ölçek üzerine taşınıyor. Bu aşamada sektör açısından temel gösterge yalnızca toplam ihracatın büyüklüğü olmayacak. Türk şirketlerinin dünyanın en büyük savunma şirketleri arasındaki konumu, yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı, küresel tedarik zincirlerine katılım ve uzun vadeli uluslararası projelerden elde edilen gelir de sektörün küresel konumunu belirleyecek.

8 AYDA 6.3 MiLYAR DOLAR

Sektörün 2026 performansı da bu eğilimin devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 artarak 6.3 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat ise yaklaşık 10.9 milyar dolar seviyesine çıktı. Türkiye'nin savunma ihracatındaki büyümenin önümüzdeki dönemde yalnızca mevcut ürünlerin daha fazla ülkeye satılmasına değil, daha yüksek teknoloji ve birim değere sahip sistemlerin ihracat portföyündeki ağırlığının artmasına dayanması bekleniyor. İHA ve SİHA ihracatının açtığı uluslararası pazarın savaş gemileri, hava savunma sistemleri, radarlar, elektronik harp çözümleri, füzeler, mühimmat ve kara platformlarıyla genişlemesi bu açıdan kritik önem taşıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör