Türkiye mega yat imalatında dünya ikinciliğine yükseldi

Türkiye'nin mega yat imalatında dünyada ikinci sıraya yükseldiğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemiz bu yıl toplam uzunluğu 6 bin 410 metre olan 146 mega yat siparişi aldı" dedi. Boat International kaynaklı 2025 Yılı Küresel Mega Yat Sipariş Defteri verilerini değerlendiren Uraloğlu, Türkiye'nin mega yat imalatında dünyanın en önemli ilk dört ülkesi olan İtalya, Hollanda ve İngiltere arasında yer aldığını belirtti. Türk tersanelerinin ileri mühendislik çözümleri ve özgün tasarımlarıyla dünyanın dört bir yanından sipariş aldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Ülkemizin inşa edeceği yatların toplam boy uzunlukları dikkate alındığında, geçen yıla göre yüzde 8.9'luk bir gelişim ile lider İtalya'nın hemen ardından dünyada ikinci sıraya yükseldik. Verilere göre bu yıl, dünyadaki üretim veya sipariş aşamasında olan toplam mega yat sayısı bin 138'e ulaşmış durumda. Bu yatların toplam uzunluğu ise 45 bin 487 metre. Ülkemiz ise bu yıl toplam uzunluğu 6 bin 410 metre, ortalama uzunluğu ise 43,9 metre olan 146 sipariş aldı."