Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye Net Sıfır Emisyon hedefi için taslak hazır
Giriş Tarihi: 4.12.2023

Türkiye Net Sıfır Emisyon hedefi için taslak hazır

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Türkiye Net Sıfır Emisyon hedefi için taslak hazır
İklim değişikliğiyle mücadelede çıkarılması beklenen İklim Kanunu'nun ilk taslağı hazırlandı. Türkiye, 2053 net sıfır emisyon hedefine 5 bölüm, 3 geçici madde ve 20 maddeden oluşan kanun taslağıyla ilerleyecek.

KARBON PİYASASI KURULU
İklim değişikliği alanında ilk kanun olma özelliği taşıyan kanun taslağına göre Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak ve gönüllü karbon piyasası uygulamaya geçecek. İklim Kanunu kapsamında, iklim finansmanı yaygınlaştırılmasıyla iklim değişikliği teşviklerinin kullanımının önü açılmış olacak. Emisyon Ticaret Sistemi'nde karar almada koordinasyon ve istişarelerin yapılarak politika bütünlüğünü sağlayacak Karbon Piyasası Kurulu kurulacak.
Kurul, karbon fiyatlandırma mekanizmasını düzenleyecek. Meclis süreçlerinin başlatılmasını bekleyen İklim Kanunu taslağına göre Emisyon Ticaret Sistemi'nin uygulanmasına pilot olarak büyük tesislerde başlanacak.

TEŞVİKLERİN ÖNÜ AÇILACAK
Öte yandan, iklim finansmanının yaygınlaştırılmasıyla iklim değişikliği teşviklerinin kullanımının önü açılmış olacak. Ulusal ve uluslararası finansmanının iklim dostu yatırımlara aktarılmasını kolaylaştıracak ve teşvik edecek çalışmalarda bulunulacak.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Net Sıfır Emisyon hedefi için taslak hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA