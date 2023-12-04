Türkiye Net Sıfır Emisyon hedefi için taslak hazır

İklim değişikliğiyle mücadelede çıkarılması beklenen İklim Kanunu'nun ilk taslağı hazırlandı. Türkiye, 2053 net sıfır emisyon hedefine 5 bölüm, 3 geçici madde ve 20 maddeden oluşan kanun taslağıyla ilerleyecek.İklim değişikliği alanında ilk kanun olma özelliği taşıyan kanun taslağına göre Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak ve gönüllü karbon piyasası uygulamaya geçecek. İklim Kanunu kapsamında, iklim finansmanı yaygınlaştırılmasıyla iklim değişikliği teşviklerinin kullanımının önü açılmış olacak. Emisyon Ticaret Sistemi'nde karar almada koordinasyon ve istişarelerin yapılarak politika bütünlüğünü sağlayacak Karbon Piyasası Kurulu kurulacak.Kurul, karbon fiyatlandırma mekanizmasını düzenleyecek. Meclis süreçlerinin başlatılmasını bekleyen İklim Kanunu taslağına göre Emisyon Ticaret Sistemi'nin uygulanmasına pilot olarak büyük tesislerde başlanacak.Öte yandan, iklim finansmanının yaygınlaştırılmasıyla iklim değişikliği teşviklerinin kullanımının önü açılmış olacak. Ulusal ve uluslararası finansmanının iklim dostu yatırımlara aktarılmasını kolaylaştıracak ve teşvik edecek çalışmalarda bulunulacak.