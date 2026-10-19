Otomotiv dünyasının kalbi geçen hafta Paris'te attı. İki yılda bir Münih Otomobil Fuarı ile dönüşümlü düzenlenen Paris Otomobil Fuarı, otomobil severler için kapılarını açtı. Paris'te gövde gösterisi yapan Stellantis Grubu markalarından Opel'in CEO'su Florian Huettl, Sabah Gazetesi'ne önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin Opel için Almanya ve İngiltere ile birlikte üç önemli pazardan biri olduğunu söyleyen Huetti, "Türkiye Opel'in ana pazarı" dedi. Türkiye pazarının Opel için her zaman önemli olduğunu ve her zaman da öyle kalacağını söyleyen Huetti, şöyle devam etti: "Yaklaşık 15 yıldır aktif olarak Türkiye pazarıyla çalışıyorum. Dolayısıyla iniş ve çıkışlara tanık oldum. Her piyasada inişler ve çıkışlar olur. Türkiye'de bu hareketlenmeler genellikle daha sert yaşanıyor. Oldukça başarılı birkaç yıl geçirdik; şimdi ise talep düşüklüğünün yaşandığı bir dönemden geçeceğiz.Türkiye'ye yönelik uzun vadeli hedeflerimizi ya da yatırımcılarımız ve ortağımız Tofaş ile olan güçlü ilişkilerimizi hiçbir şekilde sarsmıyor."

Tofaş'tan övgüyle söz eden Huetti, şöyle konuştu: "Tofaş, Türkiye pazarındaki ortağımız. Bu ortaklıktan büyük mutluluk duyuyoruz. Köklü bir geçmişe sahip, güçlü bir şirket olan Tofaş, hafif ticari araç üretimiyle Opel'e önemli bir adım atma imkanı sağlıyor. Yerel üretim yapmak bizim için çok ama çok önemli bir adım. Tofaş, bayi ağımızın ve yedek parça operasyonlarımızın yürütülmesine de destek oluyor. Ayrıca mühendislik kapasiteleri de mevcut. Bu da bize gelecek için yeni fırsatlar sunuyor. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu'yu Rüsselsheim'da ağırlama fırsatımız oldu. Türkiye'deki hedeflerimiz üzerine konuştuk. Şunu söyleyebilirim ki, ulaşmak istediğimiz hedefler konusunda görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Türkiye'deki varlığımızı daha da güçlendirmek adına Opel'in ve Tofaş'ın sahip olduğu gücü bir araya getireceğiz."