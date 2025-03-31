Türkiye otomotivde küresel üretim üssü oluyor

Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına hızlı erişim imkânlarıyla da otomotiv sektöründe küresel üretim üssü haline geliyor. Geçen yıl Çinli BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı almasının ardından, Chery'nin de elektrikli otomobiller ve tedarik sanayisine yönelik Samsun'da 1 milyar dolarlık üretim kampüsü kurarak Türkiye'de üretim tesisi açma planları, sektörün cazibesini gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, "Ülkemiz zaman içinde yerli ve uluslararası orijinal ekipman üreticilerin (OEM) üretim, Ar-Ge ve tasarım merkezleri açısından önemli bir kapasite gelişimi sağlarken, geniş bir tedarikçi ağı ve nitelikli iş gücü havuzu oluşturdu. Türkiye, sıfırdan bir araç tasarlayıp geliştirme, imal etme ve değer zincirinin son aşamalarına kadar ulaştırma kapasitesine erişmiş, güçlü bir fonksiyonel altyapıya sahip durumda" dedi. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı kapsamında duyurulan yatırımlara da dikkati çeken Dağlıoğlu, "Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız tarafından duyurulan HIT-30 teşvik programı çerçevesinde iki uluslararası şirketin ülkemizde yatırım yapma kararı alması, Türkiye'nin rekabetçiliğini hız kesmeden artırarak ilerlediğinin en güçlü göstergelerinden" değerlendirmesini yaptı.Yatırımlardaki bu ivmenin yalnızca otomotiv alanıyla sınırlı kalmayacağını anlatan Dağlıoğlu, "Başta imalat sanayisinin diğer alt dalları olmak üzere enerji, finans, havacılık, tarım, turizm, hizmetler ve teknoloji girişimciliği gibi alanlarda da ülkemizin sunduğu eşsiz fırsatları ön plana çıkarmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.