Türkiye oyun girişimleriyle küresel haritada yerini sağlamlaştırıyor

Türkiye ülke ve İstanbul şehir olarak mobil oyun stüdyolarının önemli bir merkezi haline geldi. 1 milyar doların üstünde değerlenerek Unicorn olmayı başaran 3 oyun girişimiyle Türkiye'de 13 oyun kuluçka merkezi, 22 hızlandırma programı ve 2 oyun kümelenmesi faaliyet gösteriyor. Yeni çıkışlar oldukça oyun ekosistemi büyümeye devam ediyor. Startups. watch'un "Gaming Snapshot for Türkiye" araştırmasına göre Türkiye oyun ekosisteminde bugüne kadar bin 238 girişim kuruldu. Bunların 751'i faaliyetini sürdürürken 466'sı kapandı, 21'i ise satın alındı. Startups.watch'un 2026 ilk yarı raporuna göre Türkiye'deki girişimler yılın ilk altı ayında 87 yatırım turunda toplam 172 milyon dolar fon topladı. Oyun girişimleri bu hacmin yüzde 65'ini tek başına oluşturdu. Aynı dönemde Türkiye merkezli oyun girişimleri 7 yatırım turunda toplam 111 milyon dolar yatırım çekti. Yapay zekâ ve fintek girişimleri, oyundan sonra en fazla sermaye çeken alanlar oldu. Yapay zekâ ise tur sayısında ilk sırada yer aldı. Yani oyun az sayıda ama büyük turla, yapay zekâ çok sayıda turla öne çıkıyor. Startups.watch verilerine göre son 12 ayın en büyük oyun yatırımını 70 milyon dolarla Grand Games aldı. Good Job Games 60 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken TaleMonster ve Cypher Games 30'ar milyon dolarlık yatırımla öne çıkan diğer şirketler oldu. Grand Games'in Seri B turuna Balderton Capital liderlik ederken Bek Ventures, Laton Ventures ve melek yatırımcı Mert Gür de sürece katıldı.

ÇIKIŞLAR YATIRIMI DESTEKLİYOR

Startups.watch'un çıkış verileri, Türkiye'nin küresel oyun haritasındaki asıl farkını ortaya koyuyor. Rapora göre 2026'nın ilk yarısında gerçekleşen iki çıkış ve ikincil hisse satışının toplam büyüklüğü 520 milyon dolar oldu. Türkiye oyun ekosisteminde şimdiye kadarki en büyük işlem Peak Games'in 1.8 milyar dolarlık satışı olmaya devam ediyor. Dream Games'in yaklaşık 1.3 milyar dolar değerleme üzerinden gerçekleşen ikincil hisse satışı da sektör tarihinin en önemli işlemleri arasında gösteriliyor. Rollic, Gram Games ve Masomo'nun yüksek hacimli satışları da bu tabloyu tamamlıyor Görkem Türk'ün 2024 başında yalnızca oyun girişimlerine yatırım yapmak için kurduğu Laton Ventures iki yılda yaklaşık 50 milyon dolara ulaştı. Fonun yatırımcıları arasında Peak, Gram ve Loop gibi şirketlerden çıkış yapmış girişimciler bulunuyor. Başarılı kurucuların kazancını yeni stüdyolara aktarması, ekosistemin kendi kendini besleyen bir döngüye girdiğini gösteriyor.