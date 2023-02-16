Türkiye Petrolleri kapılarını depremzedelere açtı

Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü depremzedelere ilk etapta sıcak yemek ikram etti. Daha sonra bölge müdürlüğü içerisinde uygun olan yerlere konteynırlar konularak depremzedelerin bir kısmı bunlara yerleştirildi. Bölge müdürlüğü içerisinde bulunan misafirhaneler de depremzedelere açıldı. Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü ayrıca kendi sahası dışında bulunan bir alanı kiralayarak 3 bin adet konteynır kurmak için alt yapı çalışmalarına başladı.

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğünde kalan depremzedelerden Şükran Tünay, "Başımıza bir deprem geldi, Allah kimseye yaşatmasın. Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğüne geldik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık, barınak, yiyecek, içecek, ilaç gibi tedariklerimizi her zaman tamamlıyorlar. Her türlü yardımları sağladılar Allah binlerce kez Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğünden razı olsun" diye konuştu.