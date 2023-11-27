Türkiye-Rusya işbirliğinde çıta yükseldi

Türkiye ile Rusya birbirini tamamlayan iki ekonomi olarak her geçen gün artan bir işbirliğine sahip. İki ülke arasında son olarak Ticaret ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu 18. Dönem Toplantısı yapıldı. Rusya ile Türkiye arasında son yıllarda ticaret, turizm ve enerji alanında hatırı sayılır ölçüde yol kat edildi. 2013'te sadece 33 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi, 2022 sonunda 68 milyar doları geçti. Bu yıl sonunda yaklaşık 6 milyonun üzerinde Rus turistin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşması hedefleniyor. Rusya ile ikili ekonomik ilişkilerde ticaret ve turizm kadar ikili yatırım ve müteahhitlik ilişkileri de önem arz ediyor. Rusya'da 3 milyar dolar civarında Türk yatırımı var ve bu yatırımların Rus ekonomisine önemli katkıları bulunuyor.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, aynı şekilde Türkiye'ye gelen 14 milyar dolarlık Rus yatırımlarının da Türkiye ekonomisi için değerli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda, karşılıklı yatırımların artması en önemli hedeflerimizden olmaya devam edecektir. Türk firmaları müteahhitlik alanında Rusya'da bugüne kadar yaklaşık 98 milyar dolarlık 2 bin 135 kadar projeyi üstlenmiştir. Türk müteahhitleri ve teknik müşavirlik firmaları Rusya'nın alt ve üst yapısının daha da geliştirilmesine katkı vermeye hazırlar. Ulaştırma ve lojistik konularında, ürünlerimizin daha hızlı ve güvenli bir şekilde taşınabilmesinin sağlanması amacıyla lojistik ilişkilerimizi çeşitlendirmek arzusundayız."RUSYA Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'nin, Rusya'nın en büyük dış ticaret ortakları arasında geçen yıl ikinci sırayı aldığını belirterek, "Ticaret hacmimiz yaklaşık iki kat arttı. Ulusal para birimlerinin ticaretteki payı da artıyor" diye konuştu. İşbirliğinde enerjinin önemli bir rol oynadığını vurgulayan Novak, "Barışçıl nükleer enerji alanında amiral gemisi projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatı devam ediyor. 2024'te Türkiye enerji sistemine ilk elektriğin sağlanması planlanıyor. Rosatom'un deneyiminin, Sinop'ta yeni bir santralde olacağına da inanıyoruz. Küçük nükleer santraller alanında da işbirliği sunmaya hazırız" dedi.NOVAK, Türkiye'nin tarım alanında da Rusya'nın en önemli ortaklarından biri olduğunun altını çizerek, bu alanda karşılıklı ticaretin arttığını söyledi. Rusya'nın Türk tarım ürünlerinin ithalatını artırmaya yönelik adımlar attığını belirten Novak, Türk domatesinde ithalat kotasını Haziran 2023'te 150 bin ton artırarak toplamda 500 bin tona çıkarttıklarını anımsattı.TURİZMDEde işbirliğini geliştirdiklerini belirten Novak, "Türkiye, bu yıl Rus turistlerin yurt dışı seyahatlerinde yüzde 20 payla lider konumda. Turist akışını daha da artırmak için ulaşım yollarının artırılması ve nakitsiz ödeme imkânları üzerinde çalışacağız. Geçen yıldan bu yana Soçi'den Türkiye'ye turistik gemi seferi düzenleniyor ve oldukça da popüler. Bu bağlamda Türkiye ile Karadeniz'de turistik gemi bağlantısının genişleyebileceğini görüyoruz" dedi. Novak, metalurji, boru ve alüminyum endüstrisi alanında da işbirliğinin arttırılması yönünde önemli bir potansiyel gördüklerine işaret etti.EĞİTİM alanındaki işbirliğini de genişlettiklerini belirten Novak, "Geçen eğitim yılında 814 Türkiye vatandaşı Rus üniversitelerinde eğitim gördü. Yüksek öğrenim alanında bir işbirliği anlaşması imzalama olasılığını değerlendiriyoruz. Ülkelerimizde Rusça ve Türkçe eğitiminin desteklenmesi, Türkiye'deki Rusça öğretmenlerine ve Rusya'daki Türkçe öğretmenlerine yönelik ileri eğitim programları düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı" şeklinde konuştu.