Türkiye rüzgar ve güneşini depolayacak! 10 milyar dolarlık yatırım...

EDEDER Başkanı Can Tokcan ile derneğin yönetim kurulu üyeleri Ramazan Kaya ve Rıfat Anıl Aydın, Türkiye'de enerji depolamanın geldiği nokta ve geleceğini konuşmak üzere bir grup gazeteci ile bir araya geldi.
GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ DEPOLANACAK
Tokcan, küresel ölçekte depolama yatırımlarının 150 gigavatsaatin üzerine çıktığını anlatarak, "Depolamaya olan ilgi ve yatırım Türkiye'de de hızlanıyor. Ancak şebekeyi doğru yönetmek zorundayız. Sistemin üretilmesi, yazılımların geliştirilmesi, altyapı yatırımları, işletilmesi, kurulumların ve bakımların yapılması, hepsinin yerli firmalar tarafından üstlenilmesi, en azından o kabiliyetin geliştirilmesi lazım. Aksi halde temelde yurt dışındaki firmaların kontrolü altında bir enerji şebekesi sorunu ortaya çıkıyor" diye konuştu.
Rüzgar ve güneşin olduğu saatlerde enerjinin depolanıp olmadığı saatlerde ise depodan enerji kullanımının Türkiye'ye büyük avantajlar sağlayacağını ve temiz enerji hedeflerini artıracağını anlatan Tokcan, depolama sistemleri kurulumunda Türkiye'nin büyük bir avantaja sahip olduğunu da belirtti. Tokcan, "Türkiye, Avrupa'ya çok yakın. Batarya teknolojilerini ülkemizde geliştirip Avrupa'da da depolama kurabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Avrupa'da kurulumlar gerçekleştirmeye de başladık. Macaristan, Bulgaristan, İspanya'da kurulumlar yaptık" dedi.
10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Enerji depolama ile ilgili taslak yönetmeliğin yayınlandığını ancak nihai yönetmeliğin henüz yayınlanmadığını kaydeden Tokcan, "Yatırımların hız kazanması için nihai yönetmeliğin biran önce yayınlanması gerekiyor. Sektör olarak 2025'in ilk çeyreğinde yatırım kararlarının hızlandığı, 2026'nın ilk çeyreğinde de artık devreye alındığı bir ufuk öngörüyoruz. EPDK'nın vermiş olduğu toplam 35 gigavatsaatlik kapasitesinin yaklaşık yatırım bedeli 10 milyar dolar. Bu 35 gigavatsaatlik kapasite sadece şebeke ölçeği projelerden oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.
Tokcan, dernek olarak "Bölgenin Batarya Üssü Türkiye" mottosuyla bu yıl 24 Aralık'ta ilk kez Enerjinin Geleceği ve Depolama Kongresi'ni Ankara'da düzenleyeceklerini söyledi.
Tokcan, "Ülkemizi uzun yıllardır enerjinin farklı alanlarında bölgesel üs olarak konumlama çabalarını biz batarya alanında başarabileceğimizi kuvvetle öngörüyoruz. Hükümetimiz ve ilgili Bakanlıklarımız da bu alanda ciddi bir irade ortaya koyuyor" dedi.