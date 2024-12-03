Türkiye rüzgar ve güneşini depolayacak! 10 milyar dolarlık yatırım...





GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ DEPOLANACAK



Tokcan, küresel ölçekte depolama yatırımlarının 150 gigavatsaatin üzerine çıktığını anlatarak, "Depolamaya olan ilgi ve yatırım Türkiye'de de hızlanıyor. Ancak şebekeyi doğru yönetmek zorundayız. Sistemin üretilmesi, yazılımların geliştirilmesi, altyapı yatırımları, işletilmesi, kurulumların ve bakımların yapılması, hepsinin yerli firmalar tarafından üstlenilmesi, en azından o kabiliyetin geliştirilmesi lazım. Aksi halde temelde yurt dışındaki firmaların kontrolü altında bir enerji şebekesi sorunu ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Rüzgar ve güneşin olduğu saatlerde enerjinin depolanıp olmadığı saatlerde ise depodan enerji kullanımının Türkiye'ye büyük avantajlar sağlayacağını ve temiz enerji hedeflerini artıracağını anlatan Tokcan, depolama sistemleri kurulumunda Türkiye'nin büyük bir avantaja sahip olduğunu da belirtti. Tokcan, "Türkiye, Avrupa'ya çok yakın. Batarya teknolojilerini ülkemizde geliştirip Avrupa'da da depolama kurabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Avrupa'da kurulumlar gerçekleştirmeye de başladık. Macaristan, Bulgaristan, İspanya'da kurulumlar yaptık" dedi.