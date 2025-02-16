Türkiye, Şam Havalimanı’nı yenileme çalışmalarına başladı

"İKİ YENİ ALICI VE VERİCİ TELSİZ SİSTEMİ KURULDU"

Seyrüsefer biriminin Şam'da çalışmalarını sürdürdüğünü, hava sahasındaki tüm uçuş operasyonlarını detaylı şekilde analiz ettiğini belirten Uraloğlu, "Havalimanında 'görerek uçuş' gerçekleştiriliyor. Ekiplerimiz de iniş, kalkış ve transit geçiş süreçlerini yakından takip ediyor. Hava seyrüsefer yardımcı cihazlarıyla Suriye hava sahasının ve Şam Havalimanı'nın iniş ve kalkış operasyonlarını nasıl bir düzeye getirebileceğimizi değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, savaşta tahrip olan ya da uzun yıllardır arızalı durumda bulunan bazı seyrüsefer yardımcı cihazlarının onarımının gerçekleştirildiğini, hava trafik kontrol kulesine iki yeni alıcı ve verici telsiz sisteminin kurulduğunu aktardı.

Havalimanının daha güvenli şekilde hizmet verebilmesi için terminal güvenlik önlemlerinin de artırıldığını vurgulayan Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'den 10 x-ray cihazı, 4 patlayıcı iz dedektörü, 10 kapı tipi metal dedektörü ve 8 el dedektörü havalimanına ulaştırıldı. Ekiplerimiz, Suriyeli yetkililerle koordineli çalışarak bu cihazların büyük bir kısmının kurulumunu tamamladı. Şam Havalimanı'nın güvenlik seviyesini artırmaya yönelik incelemeler devam ediyor, eksikliklerin giderilmesi için gerekli raporlamalar hazırlanıyor."

Uraloğlu, şu ana kadar 6 x-ray cihazı ve 5 kapı tipi metal dedektörünün kurulumunun tamamlandığını aktarırken, diğer güvenlik ekipmanlarının montajı ve havalimanında bulunan mevcut cihazların tamiratı için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.