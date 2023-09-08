Türkiye Şeker Fabrikaları için 613 geçici işçi alınacak

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konu ile ilgili, "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

613 GEÇİCİ İŞÇİ ALINACAK

Türkiye Şeker Fabrikaları'nda istihdam edilmek üzere, 288 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 81 bilgisayar makine teknisyeni, 81 makine teknisyeni, 80 kimya teknisyeni, 27 makine bakım onarım teknisyeni, 21 elektrik teknisyeni, 15 tarım makinaları teknisyeni, 10 inşaat teknisyeni, 5 bilgisayar teknisyeni, 2 mekaniker buhar kazanları teknisyeni ve 1 endüstriyel otomasyon teknisyeni alınacak.

Başvuru şartları 11.09.2023 -15.9.2023 tarihleri arasında http://iskur.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.