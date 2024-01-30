Türkiye Sigorta, 2024 yılında sağlıklı ve dengeli büyümeyi hedefliyor

Türkiye Sigorta, 2023 yılı değerlendirmesini ve 2024 hedeflerini düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Toplantıda konuşan Çakmak, 2023 yılı rakamlarının stratejilerinin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini dile getirerek, "2023 yılında toplam prim üretimimizi bir önceki yıla göre yüzde 136 artırarak; 60 milyar liralık rekor bir üretime imza attık. Bunu yaparken güçlü finansal yapımızla, sağlıklı ve dengeli büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ürün bazındaki büyümelerde hemen her branşta yüzde 100'ün bazı branşlarda ise yüzde 200'ün üzerinde büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Çakmak, "Kaza sigortalarında yüzde 36, yangın ve doğal afet ile tarım sigortalarında ise yüzde 20'nin üzerindeki pazar paylarımızla birinci konumdayız. Prim üretiminde çeyrek bazlı karşılaştırmalara baktığımızda ise, özellikle yılın 3'üncü ve 4'üncü çeyreğindeki yüksek artışlar, mutlaka dikkatinizi çekecektir. Üçüncü çeyrekte yüzde 194 ve dördüncü çeyrekte yüzde 130'luk bir büyüme gösterdik." ifadelerini kullandı.

"PİYASA DEĞERİMİZ BİR YILDA YÜZDE 133 ARTTI"

Çakmak, sürdürülebilir karlılığı önemsediklerinin altını çizerek, "Tüm bu büyümelerin, yükselen rakamlar ve pazar paylarının şirketin borsa performansına da önemli bir katkısı var. Piyasa değerimiz, bir yılda 774 milyon dolardan 1,8 milyar dolara yükseldi ve sigortacılık sektörünün en değerli halka açık şirketi unvanını korumayı sürdürdük. Ayrıca, güçlü bilanço yapıları ve sermaye yeterlilikleriyle, her iki şirketimizle otoritenin izin verdiği sürelerde temettü dağıtımı yapan şirketlerden olduk." şeklinde konuştu.

2024'ü Türkiye Sigorta için "verimlilik yılı" olarak gördüklerini aktaran Çakmak, şöyle devam etti:

"2024 te hem hayat hem hayat dışında liderliğimizi pekiştireceğiz. Ayrıca, kasko ve sağlık gibi bireysel ürün gruplarında öncü olarak etkinliğimizi daha da geliştirip, yangın, işyeri ve ticari poliçelerde sektörün yön belirleyicisi olmaya devam edeceğiz. Karlılığı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, şirketimizin güçlü bilanço ve karlılık yolcuğunu 2024 yılında da sürdürerek, pazar payında dengeli ve sağlıklı büyüyeceğiz."

Taha Çakmak, yukarıya doğru giden başarı ivmesine yeni başarılar eklediklerini söyleyerek, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun sigorta ürünleri sunarak, mevcut ürünlerimizin teminat ve kapsamını genişleterek, ülkemizde sigortacılığın gelişimine ve sigorta penetrasyonunun artmasına katkı sağlıyoruz. Satış sonrası hizmet ve müşteri deneyimini teknoloji kullanımı ile geliştirmeyi ve hasar yönetiminin daha etkin hale gelmesi için teknoloji odağında çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz." dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDE CAN SUYU OLDUK, İŞİMİZE ARA VERMEDEN DEVAM ETTİK"

6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ilk gününden itibaren sahada olduklarını kaydeden Çakmak, "Deprem sonrasında bölge insanımıza muallak hasarlar dahil 6.5 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştireceğiz. Hayat sigortası tarafında ise 378.3 milyon lira ödeme yaptık. Ancak elbette, görevimiz sadece hasarların karşılanmasıyla bitmiyor. Yapılacak çok iş, sarılacak çok fazla yara var. Bizim işimiz riskleri yönetmek ve bunun içinde yeri geldiğinde hasar ödemek de var. Bu bakış açısıyla deprem bölgesinde can suyu olduk, işimize ara vermeden devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Çakmak, depremden sonra da bölgede sağlık, kasko, trafik gibi özel sigortalardan nakliyat, yangın, mühendislik gibi sigortalara kadar farklı ürünlerle güvence sunmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Türkiye Sigorta olarak depremden bugüne bölgede toplam 1 milyon 742 adet poliçe kestiklerini belirten Çakmak, "Bu toplam poliçe üretimimizin yüzde 13'ünü oluşturuyor. Hali hazırda, Türkiye Sigorta Dayanışma Obası'ndaki 90 Kırgız çadırında, 350 depremzedemizi ağırlamayı sürdürüyoruz. Bundan böyle de, depremin açtığı derin yaraların iyileşmesi yönünde elimizden gelen çabayı sarf etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çakmak, Türkiye'de basketbolun gelişimine ve daha geniş kesimlere yayılmasına, ampute branşlarında da farkındalığın artmasına katkı sunduklarını dile getirerek, "Spor birleştirir, birlik ise iyileştirir" yaklaşımıyla kısa bir süre içinde deprem bölgesinde, Türkiye Basketbol Federasyonu işbirliğinde basketbol sahaları kurmaya hazırlandıklarını söyledi.