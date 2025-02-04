“Türkiye Sigorta Mobil Uygulaması” 6 milyon kez indirildi

Sunduğu çözümlerle sektörde fark yaratan Türkiye Sigorta, müşteri odaklı hizmet anlayışını dijital platformlarına da taşıyarak büyük bir başarıya imza atarken, Bireysel Emeklilik, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Kasko ve Seyahat Sağlık Sigortası satışlarını da mobil uygulamasına taşıyarak yeni dijital fonksiyonlarıyla kullanıcılarına dijital deneyim kolaylığı sunuyor.

6 MİLYON İNDİRME SAYISINA ULAŞTI

Günde ortalama 200 bin kişi tarafından ziyaret edilen uygulama, geçtiğimiz yıla oranla kullanım oranını yüzde 125 artırırken, toplamda 6 milyon indirme sayısına ulaştı. Bir mobil uygulamanın ötesinde, 28 marka ve 36 farklı hizmetle kurgulanan süper uygulama olarak kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Uygulamadaki yeni geliştirmeler ile birlikte sadece görüntüleme değil sigortacılık işlemleri de yapılabiliyor.

670 MİLYON TL DEVİR SAĞLANDI

Mobil Uygulamanın özelliklerinden bahseden Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç "Uygulamamızdaki yeni geliştirmeler ile müşterilerimiz sigortacılık işlemlerini kolayca yapabiliyorlar. Platform üzerinden birikim detaylarını görüntüleme, ara ödeme, hediye BES, katkı payı değişikliği, geçmiş veya gelecek vade ödeme, makbuz görüntüleme, sağlık, araç ve konut poliçe görüntüleme, anlaşmalı servis ve sağlık kuruluşlarına erişim, poliçe kullanımları ve harcama işlemleri, çekici işlemleri, hasar talepleri ve mini onarım talepleri gibi birçok işlem kolayca yapılıyor. Online Doktor randevu hizmetiyle, sağlık sigortası müşterileri hastaneye gitmeden diledikleri yerden diledikleri zamanda sağlık hizmetine hızlıca erişebiliyor. Ayrıca Fona Sor uygulaması sayesinde bireysel emeklilik katılımcılarına yatırım hedeflerine uygun fonları seçme ve yönetme imkânı sunuluyor. Tüm bu yenilik ve geliştirmelerin yanı sıra; devir fonksiyonu ile Portföy Yönetim Şirketine yaklaşık 670 Milyon TL devir sağladık" dedi.

Yapılan geliştirmelerin sonuçlarını paylaşan Çiğdem Kılıç; "2024 yılında yapılan çalışmalar ile birlikte mobil uygulama üzerinden devam eden geliştirmelerimiz kapsamında; Sağlık Grup ve bireysel tekliflerinin mobilden poliçeleşmesi ile birlikte 3 bin 279 adet poliçe yapılarak 50 milyon TL'lik tahsilat bu kanal üzerinden gerçekleştirdik. Sağlık provizyon işlemlerinde sağlık tazminat taleplerinin yüzde 94,4'ü mobil uygulama üzerinden alınarak ödeme süreçlerinde verimlilik sağladık" diye konuştu. Kullanıcı ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenen Türkiye Sigorta Mobil Uygulaması, yalnızca bir dijital platform değil; aynı zamanda yenilikçi ve güvenilir bir yaşam asistanı olarak sektörde fark yaratmaya devam ediyor.