Türkiye Sigorta ve Türk Ticaret Bankası’ndan stratejik iş birliği

Türk sigorta sektörünün lideri Türkiye Sigorta, Türk Ticaret Bankası ile gerçekleştirdiği yeni iş birliğiyle hizmet ağını güçlendiriyor. İki kurum arasında imzalanan acentelik anlaşması kapsamında, Türkiye Sigorta'nın Pusula Plus ekranları, Türk Ticaret Bankası'nın sistemleriyle entegre edilerek tüm ürün gruplarında hizmet sunacak. Ayrıca, Hayat & Emeklilik alanında da iki kurum arasında kapsamlı bir iş birliği sağlanacak.

Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü Kasım Akdeniz iş birliğiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, bankamızın ihracat odaklı büyüme vizyonunu ve müşterilerimize yenilikçi finansal çözümler sunma misyonumuzu güçlendiren önemli bir adım. Türk Ticaret Bankası olarak, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını en hızlı, en güvenli ve en uygun koşullarda karşılamak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu iş birliğiyle hizmet altyapımızı güçlendirmeyi ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

İki firma arasındaki bu ortaklık, Türkiye'nin ihracatçılarına global pazarda güvenli bir ticaret ortamı sunmayı ve risklerini en iyi şekilde korumayı hedefliyor. Güvenilirlik, şeffaflık ve toplumsal sorumluluk anlayışına dayanarak, sigortacılık hizmetlerini hızlı ve etkin şekilde ulaştırmayı amaçlıyoruz. Türkiye Sigorta'nın desteğiyle ticaret hacminin büyümesine ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak da iş birliğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Kurulduğumuz günden bu yana tüm çalışmalarımızı sigortacılığın temel değeri olan "güven" esasıyla sürdürüyoruz. Sektör liderliğimizi pekiştiren bu anlaşmayla da gücümüze güç katıyoruz. Dağıtım kanallarımızı genişleterek ülkemizin ticaret hacminin büyümesine destek oluyoruz. Türk Ticaret Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, ihracatçılarımızın yanında olma kararlılığımızın ve ülke ekonomimize sağladığımız katkının somut bir göstergesidir."