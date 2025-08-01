Türkiye Sigorta'dan "2025 Aile Yılı"na özel kampanyalar

Türiye Sigorta tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, kampanyalarla yeni evli çiftlerin hayatlarına sağlık ve güven içinde başlamalarına destek oluyor.

Bu yıl evlenen çiftlere özel hazırlanan sağlık kampanyası kapsamında, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ve Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) poliçelerinde yıl sonuna kadar yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Evlilik öncesinde sağlık sigortası poliçesi bulunanlar, evlendikten sonra eşlerini poliçeye dahil edebiliyor ve bu ekleme işleminde de indirim geçerli olurken, çiftler ödemelerini yıl sonuna kadar peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla gerçekleştirebiliyor.

Türkiye Sigorta, aracını güvence altına almak isteyen çiftler için de kasko ürünlerinde yüzde 20 indirim avantajı sunuyor. Bu kampanyadan 2025'te evlenmiş ve Türkiye Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıracak çiftler yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin, aile kurumuna verilen önemin güçlü bir göstergesi olduğunu aktardı.

Bu vizyonu yürekten sahiplendiklerini, aileyi toplumsal yapının temel direği olarak gördüklerini ve bu özel yıla anlam katan kampanyalarla desteklerini gösterdiklerinin altını çizen Çakmak, "Yeni evli çiftlerin hayat yolculuklarına sağlık ve güven içinde başlamalarına katkıda bulunmak bizim için hem bir sorumluluk hem de bir gurur kaynağı. Türkiye Sigorta olarak biz de ülkemize, milletimize ve bizi tercih eden milyonlara duyduğumuz güvenle, Türkiye'nin dört bir yanındaki ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.