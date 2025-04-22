Türkiye Sigorta’dan 8 milyarlık rekor kar

Türkiye Sigorta, 2025 yılı ilk çeyreğinde 2024 son çeyreğine göre yüzde 47 artışla 4 milyar 523 milyon TL, Türkiye Hayat Emeklilik ise aynı dönemde 2024 son çeyreğine göre yüzde 39 artışla 3 milyar 508 milyon TL net kâr açıkladı. Türkiye Sigorta 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 47 büyümeyle 41 milyar 402 milyon TL'yi aşan toplam brüt prim üretimine ulaştı. Türkiye Hayat Emeklilik hayat branşında yüzde 134 büyümeyle 6 milyar 872 milyon TL'lik prim üretimi elde ederken, BES ve OKS'de ise yüzde 63 oranında bir artışla 314 milyar 131 milyon TL'lik fon büyüklüğüne ulaştı.

DEĞERI 2.5 MILYAR $

Şirket, büyüme performansının yanında bilançosunu güçlü rezerv yapısı ile kuvvetlendirmeye devam ederken aynı zamanda bileşik rasyosunu yüzde 99 seviyesinde tutmayı başardı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye Sigorta olarak yılın ilk çeyreği itibarıyla bileşik rasyonun yüzde 99 seviyesinde gerçekleşerek şirketin öz kaynak kârlılığının yüzde 59 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Çakmak, düzenli artış gösteren prim üretimlerine dikkat çekerek yaklaşık "2.5 milyar doların üzerindeki piyasa değerimiz ile halka açık güçlü şirket konumumuzu sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

2 MİLYAR TEMETTÜ DAĞITACAK

Şirketlerin güçlü finansal performansına vurgu yapan Çakmak "Şirketlerimizin güçlü finansal duruşu sektörümüz ve ülke ekonomisi için güven unsuru olmaya devam ediyor. Türkiye Sigorta olarak nakit brüt 2 milyar TL temettü dağıtımı yapacağız. Yüzde 100 bedelsiz sermaye artışı ile sermayemizi 5 milyar TL'den 10 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda, hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz. Türkiye Hayat Emeklilik'te ise 2.5 milyar TL'lik temettü dağıtımı gerçekleştireceğiz. Buradaki sermayemizi ise 755 milyon TL'den 5 milyar TL'ye yükseltiyoruz" dedi.