Türkiye Sigorta'dan "Genişletilmiş Kasko" ile kapsamlı koruma

Şirketten yapılan açıklamaya göre, artan araç fiyatlarıyla birlikte, araçları farklı risklere karşı korumak daha önemli hale gelirken kasko ürünlerine olan ihtiyaç da çeşitleniyor. Türkiye Sigorta'nın geniş teminat yapısı ve uygun prim imkanıyla bütçe dostu Genişletilmiş Kasko Sigortası ile araçlar, güvence altına alınıyor.

Genişletilmiş Kasko ürünü, çarpma, çarpışma, çalınma ve yanma gibi ana teminatların yanı sıra anahtar kaybı neticesinde aracın çalınması ya da kilit mekanizmasının değiştirilmesi gibi durumlarda da sigortalılarının yanında oluyor.

Son yıllarda artan doğal afetler neticesinde oluşan hasarlar da kasko kapsamında yer alıyor. Bunlara ek olarak cam servisi, kemirgen hayvanlarca verilebilecek zararlar, sigara benzeri yanıklar, yanlış akaryakıt dolumu, yetkili olmayan kişilere araç çektirme sonucu meydana gelebilecek istenmeyen sonuçlara karşı da ek teminatlar sunuluyor.

Üründe ayrıca, terör eylemleri, hukuksal koruma, ihtiyari mali mesuliyet, ölüm ve sürekli sakatlık ile ilgili teminatlar yer alırken diğer ek avantajlar arasında kiralık araç, özel eşya teminatı, mini onarım ve yardım hizmetleri bulunuyor.

Aracın küçük hasarlarını büyük problemlere dönüşmeden çözmeyi amaçlayan "Mini Onarım Hizmetleri" altında ise boyasız ya da boya hasarlı kaporta göçük düzeltme, boya onarımı ve mini yama, iç döşeme onarımı, leke çıkarma, ön cam ile birlikte plastik tampon ve parça onarımı, ozon ve antibakteriyel strelizasyon imkanları sunuluyor.