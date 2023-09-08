Türkiye Taşkömürü Kurumu 2.000 işçi alımı yapacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak'ta 1500, Bartın'da 400, Karabük Yenice'de 100 olmak üzere toplamda 2.000 işçi alımı yapacak. Kura yoluyla gerçekleştirilecek olan işçi alımları 13 Ekim 2023 Cuma günü Zonguldak'ta, 20 Ekim 2023 Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştirilecek.

TTK 2.000 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak duyurdu:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2.000 işçi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Rayyip Erdoğan'ın tensipleri ile;

-Zonguldak için 1500,

-Bartın için 400,

-Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız.

Kura yoluyla işçi alımlarımızı 13 Ekim 2023 Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim 2023 Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştireceğiz."