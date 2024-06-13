Türkiye tatilinde MTEL yanınızda

Almanya pazarına yeni giren mobil operatör MTEL Germany, modern gezginler ve uluslararası bağlantılar için tasarlanmış yenilikçi mobil çözümler sunuyor. "Roam-Like-Home" konseptine özel bir vurgu yaparak, tüm MTEL Germany faturalı tarifeleri Türkiye için internet (veri) kullanımını da içermektedir, bu da kullanıcılara bütün Avrupa Birliği dahil, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere yurtdışında da kesintisiz bağlantı imkanı sunuyor.

MTEL GERMANY'NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:

Roam-Like-Home: Tüm faturalı tarifeler Türkiye için veri kullanımını içermektedir, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Türkiye arasında sık sık seyahat eden müşteriler için idealdir.

Numara Taşıma: Müşteriler mevcut telefon numaralarını sorunsuz bir şekilde MTEL Germany'e taşıyabilirler.

Esnek ve Sözleşmesiz Seçenekler: Tüm mobil tarifeler taahütlü sözleşme ile veya sözleşmesiz olarak mevcuttur, bu da müşterilere tarifeleri esnek bir şekilde deneme imkanı sunar.

Ağ Kalitesi ve Kapsama Alanı: MTEL Germany, en iyi kapsama alanı için mükemmel Vodafone ağını (D-Ağı) kullanmaktadır. Haziran ayından itibaren hızlı 5G ağı içeren tarifeler de sunulacaktır.

Uluslararası Kapsama: Türkiye'nin yanında, tüm Avrupa Birliği, İsviçre, Birleşik Krallık, Arnavutluk, Mısır ve yakında Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) gibi popüler seyahat noktaları tarifelere dahildir.

Otoyol TAG'ları: Haziran ayından itibaren otoyol TAG'ları Almanya'daki MTEL mağazalarında temin edilebilir, Avusturya'da ise şu anda zaten mevcuttur.

TAG, araçların otoyollardaki gişelerden durmadan geçiş yapmalarını sağlayan, Sırbistan'da otoyol ücretinin temassız olarak ödenebildiği elektronik bir cihazdır. TAG, sınırsız olarak kullanılabilir ve geçiş anında nakit paraya ihtiyaç duyulmaz, çünkü ücret on beş gün sonra faturalandırılır. Bu sayede kullanıcılar, seyahatleri sırasında otoyol geçişlerinde duraksama yapmadan rahatça seyahat edebilirler. TAG, konforlu ve pratik bir ödeme seçeneği sunarak sürücülere büyük kolaylık sağlar.

MTEL Germany, Almanya'da www.mtelgermany.de web sitesi aracılığıyla erişilebilir. Ayrıca MTEL, İsviçre (www.mtel.ch) ve Avusturya (www.mtel.at) pazarlarında uzun yıllardır başarıyla hizmet vermektedir. Türkiye için dahil edilen internet paketleri, MTEL'i bu bölgeye seyahat edenler için özellikle cazip bir seçenek haline getiriyor.

MTEL Germany, yüksek esneklik, uluslararası bağlantı ve güvenilir hizmetten hoşlanan herkes için ideal bir seçimdir. Özellikle Almanya, İsviçre veya Avusturya'da yaşayan ve sık sık memleketlerine seyahat edenler için çok avantajlıdır.