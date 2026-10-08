Türkiye turizmde 11 basamak sıçradı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Türkiye'nin turizmdeki rekabet gücüne ve sürdürülebilirlik alanında kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti. "Türk turizmi yükseliyor, sürdürülebilir turizm programımız dünyaya örnek oluyor" değerlendirmesinde bulunan Ersoy, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde Türkiye'nin 2019'dan bu yana 11 basamak yükseldiğini belirtti. Bakan Ersoy, "Sürdürülebilir Turizm Programımız raporda örnek ülke uygulaması olarak yer alırken, turizmin sosyoekonomik etkisi alanında yüzde 8.3'lük puan artışıyla dünya genelindeki en yüksek ikinci gelişimi kaydettik" dedi. WEF'in güncel ve karşılaştırılabilir veri serisine göre Türkiye, 2019'da 47'nci, 2024'te 37'nci sırada yer aldığı endekste 2026'da 36'ncı sıraya yükseldi. Böylece son dönemde bir basamak daha ilerleyen Türkiye, 2019'dan bu yana toplam 11 basamaklık yükseliş kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör