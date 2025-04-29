Türkiye Üç Deniz Girişimi’nin stratejik ortağı oldu

"Türkiye, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleri ile Avrupa'nın küresel pazarlara erişimini genişletecektir. Orta Koridor; Güney Kafkasya, Hazar Denizi ve Orta Asya üzerinden Asya ile Avrupa arasında güvenli, verimli ve jeopolitik açıdan istikrarlı bir alternatif sunmaktadır. Kalkınma Yolu projesi ise Basra Körfezi'nden Irak ve Türkiye üzeri Avrupa'ya uzanan bir kuzey-güney hattı oluşturmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla, üzerinden Hazar Deniz'i bağlantılı ulaştırma koridoru geçen ve Basra Körfezi ile koridor bağlantısı projesi yürüten Türkiye'nin stratejik ortaklığı, Basra ve Hazar erişiminde Üç Deniz Girişimi'ne sunacağı bütüncül koridor yönetimi ile girişimi beş deniz stratejik ortaklığı seviyesine taşımaktadır." ifadelerini kullandı.