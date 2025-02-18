Türkiye-Ukrayna arasındaki ticaret hedefi 10 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko ve Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Vitali Koval ile bakanlıkta bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) 'Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı' düzenlendi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bakan Bolat, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sviridenko ile Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Koval, açıklamalarda bulundu.

'UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİNE HER PLATFORMDA DESTEK VERDİK'

Bakan Bolat, Türkiye'nin stratejik ortağı Ukrayna ile yakın ilişkilerinin, ticari ve ekonomik alanda güçlü bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde ticari ve ekonomik iş birliğimiz, iki ülkenin ortak menfaatleri doğrultusunda hızla gelişmektedir. Savaşa ve lojistik zorluklara rağmen ikili ticaretimizi kazan-kazan prensibiyle sürdürmemiz, ülkelerimiz arasında tesis edilen güçlü ve yoğun ilişkilerin bir göstergesidir. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına, egemenliğine her platformda destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. 2022 yılı Temmuz ayında İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Antlaşması ile de Türkiye olarak Ukrayna'yı dünyaya bağlamış olduk.

Savaşın getirdiği şartlardan ekonomik ilişkilerimizin en az zararı görmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Savaş şartlarına rağmen Türkiye ile Ukrayna ikili ticaret hacmini geçen yıl 6,2 milyar dolarla kapattık. Şubat 2022'de imzalanan Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın kısa sürede yürürlüğe gireceğini ümit ediyoruz. Türkiye olarak iç onay süreçlerimizi tamamladık. Komşu ülke Ukrayna'nın iç onay süreçlerinin tamamlanmasıyla anlaşma yürürlüğe girmiş olacak. Serbest Ticaret Anlaşması ile beraber Türkiye ve Ukrayna karşılıklı ticaretinin çok kısa sürede 10 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağına inanıyoruz. Karşılıklı yatırımlarımızda ise ülkemizin Ukrayna'daki yatırımları 3,5 milyar dolarken, Ukrayna'nın ülkemizdeki yatırımları 16 milyon dolara ulaşmıştır" dedi.

'UKRAYNA'NIN YENİDEN İNŞASINA KATKI SAĞLAMAYA HAZIRIZ'

Türkiye'nin, Ukrayna'nın yeniden inşasına aktif katkı sağlamaya hazır olduğunu aktaran Bolat, "Bu kapsamda, öncelikle yol, altyapı, enerji ve konut inşası gibi birçok alanda Türk özel sektörü, tecrübe ve kapasitesi ile Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasına destek verecektir. Bu kapsamda 31 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da 'Ukrayna'nın Yeniden İnşası Forumu'nu düzenledik ve 'Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücüne İlişkin Uygulama Esasları'nı imzaladık. Kurduğumuz Görev Gücü ile Ukrayna halkının sosyal ve ekonomik faaliyetlerine işlerlik kazandırmak için hasar gören altyapı ve üst yapının yeniden inşası sürecinde Türk müteahhitlerinin, uluslararası tecrübe ve kabiliyetlerini Ukrayna'ya aktarmak istiyoruz. Bu doğrultuda Görev Gücü ilk toplantısını gerçekleştirmek için müteahhitlerimizle birlikte 7 Mart'ta Kiev'i ziyaret edeceğiz. Türkiye ve Ukrayna'nın dostane ilişkileri, bizlere daha güçlü bir ekonomik ve ticari iş birliği inşa etme sorumluluğunu da yüklemektedir. Önümüzdeki dönemde, ilişkilerimizi her alanda derinleştirmek ve halklarımızın refahını artırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugün imzalayacağımız Ürün Güvenliği Anlaşması ile ülkelerimiz arasındaki yasal altyapıyı ve iş birliğimizi güçlendiriyoruz" diye konuştu.

'TÜRK ŞİRKETLER BİZİ TERK ETMEDİ'

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Türkiye'nin Ukrayna'ya yatırımlarının, Ukrayna'nın toparlanmasında büyük rol oynayacağını belirterek, "Son 3 yıl içinde savaşa rağmen ülkemize yatırım yapıldığını gördük. Türk şirketler de bizi terk etmedi. Bize yardım etmeye devam ettiler. Bayraktar, bizim çocuklarımız tarafından bile bilinen bir marka" dedi. Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Vitali Koval ise "Her ne kadar 200 bin çiftçi, şu anda asker olarak görev alsa da tarım sektörümüzdeki üretimi istikrarlı bir şekilde devam ettirdik. Ukrayna'ya yapılan sebze ithalatı, 500 milyon dolar civarında. Bunun çoğu Türklerden" diye konuştu.