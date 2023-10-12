Ulusal Ajans Başkanı Astarcı "Erasmus Günleri" etkinliğinde

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Erasmus Günleri" etkinliğinde, Ajansın 2003 yılından bu yana Avrupa Birliğinin eğitim, gençlik ve spor alanındaki projelerine hibe tahsis ettiğini belirtti.

Kurumun amacının Erasmus programlarının ülke genelinde yaygınlaşması ve iyi uygulama örneklerinin artırılmasını sağlamak olduğunu ifade eden Astarcı, "Avrupa Birliği programları 7 yıllık dönemler halinde yürütülmektedir. Ülkemiz, önceki dönemlerde olduğu gibi 2021-2027 döneminde de tüm hak ve sorumluluklarıyla programdan yararlanmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Astarcı, çok geniş bir hedef gruba, yurt dışında eğitim alma, staj görme, ders verme, kurs ve seminerlere katılma, gönüllülük faaliyetlerinde bulunma imkanı sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, yıllık yaklaşık 10 bin proje başvurusu ile programların tam üyesi olan 33 ülke arasında ilk sırada yer alıyor. Her yıl 20 bini üniversite öğrencisi olmak üzere 60 bin vatandaşımıza eğitim, staj, gönüllülük gibi fırsatları ücretsiz olarak sunuyoruz. Yararlanıcılarımıza yılda yaklaşık 140 milyon avro hibe tahsis ediyoruz."

Avrupa Komisyonu tarafından 2023 yılının "Avrupa Beceriler Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Astarcı, Erasmus günleri boyunca ülke genelinde 81 ilde, 1500'den fazla etkinlik düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Programa gönderdiği video bant konuşmasıyla katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Erasmus+ programının, kamu diplomasisi kapsamında da Türkiye'nin cazibesini artırdığını belirtti.

Eramus+ programının gençlerin hayatına dokunduğunu, bu anlamda kıymetli olduğunu dile getiren Bozay, "Bu katma değerin devam etmesi için Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak el birliği içinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Erasmus günleri etkinliklerinin, hayallerin gerçeklere dönüşmesine, biten ve devam eden projelerin yaygınlaşmasına katkı sunmasına temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Erasmus+ projeleri uygulayan kurumların stantlarının yer aldığı fuaye alanının açılışı yapıldı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, öğretmenler ve davetliler katıldı.