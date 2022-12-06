Türkiye Varlık Fonu Kardemir’den hisse aldı

Türkiye'ninköklü kurumlarına değer katma amacı taşıyan Türkiye Varlık Fonu (TVF), Kardemir'de yıllardır devam eden hissedarlık sorununun çözümü için adım attı. Fon, Kardemir'in A Grubu hisselerinden 50.3 milyon adet alım yaparak şirketin yüzde 4.38'ine sahip oldu. Hisse başına 13.05 TL'den gerçekleşen işlemin büyüklüğü 656.4 milyon TL oldu. Satılan hisseler A Grubu hisselerin yüzde 20.93'ünü oluşturuyor.Kardemir'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Şirketimizin 100. kuruluş yıl dönümü hedefleri doğrultusunda oluşturulmakta olan 2037 KARDEMİR stratejisinin daha güçlü bir ortaklık ve yönetim yapısıyla hayata geçirilmesini teminen, daha fazla yatırım ve üretimle ekonomik, sosyal ve çevresel bakımdan sürdürülebilir kalkınmanın öncüsü TVF tarafından bağlı kuruluşlarımız KARÇEL ve KARDÖMAK'ın sahip olduğu şirketimiz A grubu hisselerinin yüzde 20.93'ünü temsil eden 50 milyon 294 bin adet payın alınmasına ilişkin anlaşma sağlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 389. maddesinin amir hükümleri dolayısıyla oy hakkından yoksun halde bulunan söz konusu payların, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin ruhuna uygun olarak, finansal açıdan güçlü bir ortak tarafından temsili suretiyle şirketimizin ve iştiraklerimizin gelecek vizyonunun hayata geçirilmesi ve kurumsal dönüşüm hamlesine daha güçlü bir finansal yapı ile devam edilmesi, şirketimize güvenerek yatırım yapan tüm ortaklarımızın, etkileşimde bulunduğumuz tüm paydaşların hak ve menfaatlerinin azami ölçüde korunması amaçlanmaktadır."