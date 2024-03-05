Türkiye ve Azerbaycan arasında havacılık alanında iş birliği artıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) Azerbaycan Sivil Havacılık Otoritesi arasında yıllardır süregelen yoğun iş birliği konusunda yapılan açıklamaya göre, 4 Mart 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki havacılık ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve ortak faaliyetlerin ilerletilmesi amaçlandı.

SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek tarafından uygulamaya konulan Yeni Sivil Havacılık Modeli kapsamında gerçekleştirilen Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM), Sivil Havacılık Otomasyon Sistemi, Mania Sorgu Sistemi ve İHA Takip Sistemi gibi geliştirilmekte olan faydalı havacılık servisleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Görüşmelerde, Ülkemizin deneyimlerinin ve çözümlerinin Azerbaycan'a nasıl adapte edilebileceği üzerine fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca, Türk Sivil Havacılığı ve Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) arasındaki iş birliği, Türkiye - Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) ilişkileri, bilgi alışverişinin kolaylaştırılması için denetimlere karşılıklı katılım ve ülkemizin İHA (İnsansız Hava Aracı) deneyimi alanlarında çalışmalar gibi konular ele alındı.

Görüşmeler sonucunda, teknik düzeyde birimler arasındaki çalışmaların daha detaylı olarak devam etmesi ve her iki ülkenin uluslararası platformlarda daha etkin olabilmesi için bir yol haritası belirlendi. Ülkemiz ve Azerbaycan arasındaki havacılık iş birliği, bölgesel ve küresel havacılık sahnesindeki etkinliklerini artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.