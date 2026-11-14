Türkiye ve Azerbaycan’ın Ortak Çevre Vizyonu COP31 Standında Buluştu

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde küresel bir çevre hareketine dönüşen sıfır atık yaklaşımı, uluslararası iş birlikleri ve toplum temelli uygulamalarla yaygınlaşmaya devam ediyor.

Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunun önemli bir parçasını oluşturan bu yaklaşım, ülkeler arasında ortak sorumluluk bilincinin geliştirilmesine, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına ve çevre alanındaki dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sunuyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları doğrultusunda yürütülen çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda COP31 süreciyle uluslararası boyutta güç kazanıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerinin çevre ve iklim alanında ortak projelerle geliştirilmesi de bu kapsamda önem taşıyor. COP31'de gerçekleştirilen ortak stant çalışması, iki ülke arasındaki çevre iş birliğinin uluslararası platformda görünürlük kazanmasına katkı sağlıyor.

COP31 ORTAK STANDINDA ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

COP31 Yeşil Bölge'de Sıfır Atık Vakfı ile Haydar Aliyev Vakfı'nın ortak standı, iki kurumun çevre, kültür ve gelecek nesiller odağında geliştirdiği iş birliğinin somut bir örneğini oluşturuyor.

Bu kapsamda; Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Haydar Aliyev Vakfı İcra Direktörü Anar Alakbarov ve Haydar Aliyev Vakfı Başkan Yardımcısı ve IDEA Kamu Birliği Kurucusu ve Başkanı Leyla Aliyeva COP31 Yeşil Bölge'deki Sıfır Atık Vakfı ile Haydar Aliyev Vakfı'nın ortak standını ziyaret etti. Ziyarette Genç Diplomasi Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan da yer aldı.

ZİYARETTE ORTAK ÇALIŞMALAR GÜNDEME GELDİ

Stant ziyareti kapsamında, IDEA Kamu Birliği'nin katılımıyla Türkiye ve Azerbaycan'daki gençleri bir araya getirecek sıfır atık eğitimleri, okul programları ve gönüllülük faaliyetleri gündeme geldi.

COP31 kapsamında gerçekleştirilen ortak ziyarette, Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre, sürdürülebilirlik ve sıfır atık alanlarında yürütülen çalışmalar ele alınırken COP31 kapsamında geliştirilen ortaklığın yeni projelerle sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Haydar Aliyev Vakfı ve IDEA Kamu Birliği'nin İstanbul Sıfır Atık Eylem Platformu'na sağlayabileceği katkılar da öne çıktı. Kurumların uzmanlıkları, uluslararası iş birlikleri ve paydaş ağları aracılığıyla platformun çalışmalarına katkı sunması ve sıfır atık alanındaki ortak girişimlerin uluslararası ölçekte yaygınlaştırılması hedeflendi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör