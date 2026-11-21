Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile bakanlıkta bir araya geldiklerini aktaran Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, milli enerji şirketimiz Türkiye Petrollerinin Kerkük sahalarındaki payı çerçevesinde hayata geçirilebilecek yeni işbirliği imkanlarını, bölgesel ölçekteki stratejik ortaklıklarımızı ve Kalkınma Yolu Projesi'nin sunduğu fırsatları değerlendirdik. Türkiye ve Irak arasındaki güçlü ilişkilerin enerji başta olmak üzere stratejik alanlarda daha da derinleşmesinin, bölgemizin kalkınmasına, refahına ve istikrarına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, karşılıklı fayda ve kazan-kazan ilkesiyle işbirliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör