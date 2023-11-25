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Giriş Tarihi: 26.11.2023

Türkiye ve Rusya protokol imzaladı

Türkiye ve Rusya protokol imzaladı
Türkiye-Rusya 18. Dönem Karma Komisyonu Protokolü Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak tarafından imzalandı. Bolat törenin ardından "Protokolü, Türkiye ve Rusya ekonomik ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda izleyeceği rotayı belirleyen bir yol haritası olarak nitelendirebiliriz. 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için iki taraf da yoğun çaba sarf etmektedir" açıklamasını yaptı. Bolat, ortak çalışmaları sonucu ortaya çıkan protokol metninde yer alan maddeleri hayata geçirerek iki ülke ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşımak istediklerini belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Aleksandr Novak ile görüştü. Baş başa ve heyetler arası görüşmede, bölgesel ve küresel ölçekteki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. ANKARA
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Türkiye ve Rusya protokol imzaladı
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