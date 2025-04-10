Türkiye ve Somali arasında kritik anlaşma: Petrol ve gaz araması yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın iki ülke arasında imzalanan karada petrol ve gaz arama ve üretim anlaşması çerçevesinde ilerleyen aylarda Somali'de faaliyetlere başlayacağını bildirdi.

KARA SAHALARINDA ORTAKLIK

Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed'in katılımıyla Bakanlıkta "Türkiye ve Somali arasında Somali kara alanlarında hidrokarbon arama ve üretim anlaşması" imza töreni gerçekleşti. Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, bugünkü anlaşmayla deniz üstü sahalarındaki çalışmalara yeni bir halkanın eklendiğini belirterek, "Biraz önce sizlerin huzurunda attığımız imzalarla Türkiye Petrolleri ile Somali Petrol Otoritesi arasında kara sahalarında bir ortaklık gerçekleşmiş oldu." dedi.

Yapılan üretim paylaşımı anlaşmasına değinen Bayraktar, "Yaklaşık 16 bin kilometrekarelik 3 kara sahasında Türkiye Petrolleri önümüzdeki aylarda inşallah orada petrol ve gaz aramasıyla alakalı faaliyetlerine başlayacak." dedi.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yine ilk etapta sismik çalışmalarla, sonrasında da hızlı bir şekilde sondaj faaliyetleriyle o sahalardaki petrol ve gaz sahalarının tespiti ve üretimine geçmiş olacağız. Bu anlamda da iki ülke arasındaki bu örnek işbirliği güçlenerek devam ediyor. Değerli kardeşimle konuştuk. İnşallah bir sonraki aşamada Somali'de bu sefer madenlerle somut projeleri geliştirmeye hedefliyoruz."

Anlaşmaya konu projenin Somali'nin istikrarına, kalkınmasına, bölgenin istikrarına çok büyük katkı yapmasını temenni ettiklerini ifade eden Bayraktar, "Orada çok aktif bir faaliyeti şu anda yürütüyoruz. Daha da aktif bir şekilde olacağız. Ümit ediyorum bütün bu çalışmalarımızda iyi neticeler alırız. Türkiye olarak Somali'nin en kötü günlerinde, onların yanında olduk. İnşallah iyi günlerinde hep beraber olacağız." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği kabiliyetle, Milli Enerji ve Maden Politikası hedeflerine adım adım yürüdüğünün altını çizerek, şunları söyledi:

"Bunların içerisinde tabii ki Türkiye'nin hem sismikle hem sondajla oluşturduğu bu kabiliyeti farklı coğrafyalarda hayata geçiriyor olması aslında ülkemiz ve petrolcülüğünün geldiği noktayı göstermesi açısından da fevkalade önemli. Değerli Bakanımızla biz bugün burada toplantılarımızı gerçekleştirdik. Dediğim gibi maden konusunda yeni bir safhaya geçeceğiz inşallah ilişkilerimizle. Sayın Bakan Türkiye'de birkaç gün geçirecek, Fatih Sondaj gemisini de ziyaret edecek. Dolayısıyla bu da önemli bir adım olacak."

ORUÇ REİS SİSMİK ÇALIŞMALARIN YÜZDE 78'İNİ TAMAMLADI

Geçen yıl Somali'nin deniz üstü sahalarında proje geliştirmek ve oradaki petrol kaynaklarının aranması için iki ülkenin ilgili firmaları arasında bir üretim paylaşım anlaşması imzalandığını anımsatan Bayraktar, bu kapsamda Oruç Reis Sismik Arama Gemisi'nin bu ülkede faaliyetlerine başladığını ifade etti.

Bayraktar, sismik faaliyetlere ilişkin "Oruç Reis Sismik gemimiz oradaki faaliyetlerine hala devam ediyor. Yaklaşık 15 bin kilometrekarelik 3 deniz sahasında 3 boyutlu sismik faaliyetlerimiz şu anda devam etmekte. Yüzde 78 oranında projemiz tamamlanmış aşamada. İnşallah mayıs içinde oradaki sismik faaliyetleri tamamlamış olacağız. Bunun neticesinde de bu veriler ışığında bir sonraki aşama olan sondaj aşamasıyla ile ilgili kararımızı oluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TABİİ KAYNAKLAR ZİRVESİ DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 2 Mayıs'ta İstanbul'da Uluslararası Tabii Kaynaklar Zirvesi'nin düzenleneceğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Orada da dünyanın muhtelif yerlerinden bakanlar, ilgili şirketleri bir yerlere getirip, Türkiye'deki özelliklerine, petrol, doğal gaz ve madenlerle alakalı işbirliklerini bir adım daha ileri götürme noktasında bir organizasyonu da inşallah gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İLİŞKİLER PETROL VE GAZ ARAMALARIYLA YENİ SEVİYEYE TAŞINIYOR

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir de bugünün iki ülke için tarihi bir gün olduğuna işaret ederek, "Türkiye halihazırda Somali açık denizlerinde çalışmalar yürütüyor. Bugün karada petrol ve gaz aramaları için anlaşma imzalayarak ikili ilişkilerimizi yeni seviyeye taşıyoruz." dedi.

Türkiye'nin de yardımıyla en kısa zamanda Somali'nin yerel kaynaklarını geliştirerek iki ülke için somut sonuçlar elde edeceklerini kaydeden Dahir, "Madencilik alanında da ortaklık hedefliyoruz. Gerekli yasal süreçlerden sonra Türk madencilik şirketlerin Somali'ye gelmesini ve anlaşmalar yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.