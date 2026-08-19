Türkiye ve Suriye’den yeni ortaklık! Stratejik madende anlaşma sağlandı

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ İHRACATINDAN YENİ MADENCİLİK YATIRIMLARINA

Devam eden projelere yeni başlıklar eklediklerini belirten Bayraktar, elektrik ve doğal gaz ihracatından yeni madencilik yatırımlarına kadar uzanan somut iş birliği adımlarının değerlendirildiğini açıkladı.

Bayraktar, "Devam eden projelerimize yeni başlıklar eklerken elektrik ve doğal gaz ihracatından yeni madencilik yatırımlarına kadar uzanan somut iş birliği adımlarımızı değerlendirdik." dedi.

HEDEF GÜÇLÜ BİR ENERJİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

Türkiye ile Suriye arasında bölgesel istikrarı ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek bir enerji iş birliği modeli oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, ortak projelerin Suriye'nin enerji altyapısının yeniden inşasına katkı sağlamasının amaçlandığını ifade etti.

Bayraktar, "Suriye ile bölgesel istikrarı pekiştirecek ve kalkınmaya ivme kazandıracak güçlü bir enerji iş birliği modeli inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortak projelerin iki ülkenin yanı sıra bölgeye de katkı sağlamasını temenni eden Bayraktar, "Geliştireceğimiz ortak projelerin, Suriye'nin enerji altyapısının yeniden inşasına destek olurken hem iki ülke hem de tüm bölgemiz için kalıcı barış ve ortak refaha katkı sağlamasını diliyorum." diye konuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör