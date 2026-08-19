Türkiye ve Suriye’den yeni ortaklık! Stratejik madende anlaşma sağlandı

Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilik alanlarında yeni iş birliği adımları atıldı. İki ülke arasında fosfat alanında stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin "Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı" imzalanırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikten doğal gaza, madencilikten petrol üretimine kadar birçok başlığın ele alındığını duyurdu.
FOSFAT ALANINDA STRATEJİK ORTAKLIK
Türkiye ile Suriye arasında imzalanan mutabakatla fosfat alanında stratejik ortaklık geliştirilmesi ve madencilik alanındaki iş birliğinin genişletilmesi hedefleniyor.
Mutabakat, iki ülkenin fosfat alanındaki ortak çalışmalarına temel oluştururken, yeni madencilik yatırımlarının da önünü açması beklenen iş birliği başlıkları arasında yer aldı.
BAYRAKTAR: ENERJİ VE MADENCİLİK GÜNDEMDE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile görüştü.
Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmelerde elektrik, madencilik, doğal gaz ile karada ve denizde petrol üretimi konularının kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.
Bayraktar, "Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında ilk olarak Suriye Enerji Bakanı Sayın Muhammed El-Beşir ile bir araya geldik. İkili ve heyetler arası gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde; elektrik, madencilik, doğal gaz ile karada ve denizde petrol üretimi konularını kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.
ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ İHRACATINDAN YENİ MADENCİLİK YATIRIMLARINA
Devam eden projelere yeni başlıklar eklediklerini belirten Bayraktar, elektrik ve doğal gaz ihracatından yeni madencilik yatırımlarına kadar uzanan somut iş birliği adımlarının değerlendirildiğini açıkladı.
Bayraktar, "Devam eden projelerimize yeni başlıklar eklerken elektrik ve doğal gaz ihracatından yeni madencilik yatırımlarına kadar uzanan somut iş birliği adımlarımızı değerlendirdik." dedi.
HEDEF GÜÇLÜ BİR ENERJİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ
Türkiye ile Suriye arasında bölgesel istikrarı ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek bir enerji iş birliği modeli oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, ortak projelerin Suriye'nin enerji altyapısının yeniden inşasına katkı sağlamasının amaçlandığını ifade etti.
Bayraktar, "Suriye ile bölgesel istikrarı pekiştirecek ve kalkınmaya ivme kazandıracak güçlü bir enerji iş birliği modeli inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ortak projelerin iki ülkenin yanı sıra bölgeye de katkı sağlamasını temenni eden Bayraktar, "Geliştireceğimiz ortak projelerin, Suriye'nin enerji altyapısının yeniden inşasına destek olurken hem iki ülke hem de tüm bölgemiz için kalıcı barış ve ortak refaha katkı sağlamasını diliyorum." diye konuştu.
Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında ilk olarak Suriye Enerji Bakanı Sayın Muhammed El-Beşir ile bir araya geldik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 19, 2026
İkili ve heyetler arası gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde; elektrik, madencilik, doğal gaz ile karada ve denizde petrol üretimi… pic.twitter.com/FqglOgdW7X