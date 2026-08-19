Türkiye yapay zekâ yol haritasını güncelledi

Türkiye, yapay zekâ alanında yeni dönemin yol haritasını resmen devreye aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2026-2030 Ulusal Yapay Zekâ Eylem Planı yürürlüğe konuldu. Böylece yapay zekâ, yalnızca teknoloji politikalarının değil, ekonomi, kamu hizmetleri, eğitim, sanayi ve güvenlik alanlarını kapsayan ulusal dönüşüm gündeminin temel başlıklarından biri haline getirildi. Türkiye'nin 2026-2030 dönemindeki yapay zeka politikalarının "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" eksenleri üzerine kurulmasıyla, yapay zekanın yalnızca tüketicisi değil, teknolojiyi geliştiren ve yöneten ülkeler arasında yer alınması hedefleniyor. Eylem planı kapsamında yapay zekânın ihtiyaç duyduğu hesaplama altyapısı güçlendirilecek. Türkiye'nin 2030'a kadar 1 gigavat veri merkezi kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Özel sektörün de bu alandaki yatırımlarının hızlandırılması planlanırken, yapay zekâ alanında 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının harekete geçirilmesi öngörülüyor.

5 MİLYON VATANDAŞA EĞİTİM

Bir diğer öncelik ise insan kaynağı olacak. Yapay zekânın ekonominin bütün sektörlere yayılması için yalnızca uzmanların değil, toplumun geniş kesimlerinin de bu teknolojileri kullanabilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda 24 ay içerisinde 5 milyon vatandaşın yapay zekâ okuryazarlığı programını tamamlaması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, planın 2030 yıl-ı na kadar Türkiye'nin yol haritasını belirleyeceğini belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör