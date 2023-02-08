Türkiye yardımda tek yürek

Deprem bölgesine yardım seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Şirketler ve iş dünyası örgütleri bölgeye yardımlarını artırdı. Yıldız Holding gerek afet bölgelerindeki mağaza ve depolarından gerekse diğer illerdeki tesislerinden sevk ettiği ürünlerin tutarının şimdiden 175 milyon TL'yi aştığını duyurdu. Holding bünyesindeki Ülker, Türk Kızılay tarafından afet bölgelerine dağıtılması için 6 TIR bebe bisküvisi, kek ve bisküviyi hızla teslim etti. ŞOK Marketler ayakta kalan mağazalarında gıda ve kişisel bakım maddelerini depremzedelere elden ulaştırıyor. Bizim Toptan, toplam 50 TIR ürünü Türk Kızılay aracılığıyla sevk ediyor. g2mEksper de Bizim Toptan mağazalarının bahçelerinde 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak seyyar mutfakları devreye alıyor.Üç TIR hazır ekmek de Hatay ve Malatya'ya gönderildi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Bu elim hadise karşısında tek yürek olarak, birlik içinde hareket ediyoruz. Şu ana kadar 175 milyon TL'yi aşan tutarda yardım yaptık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Bölgede faaliyet gösteren en büyük kurumlardan biri olan Tosyalı da İskenderun ve Osmaniye başta olmak üzere afet bölgesinde Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın da bizzat katıldığı yardım faaliyetleri yürütüyor. İş makinaları, araç gereç ve donanımlarıyla sahada olan Tosyalı, ayrıca bölgedeki fabrika mutfaklarında gece gündüz sıcak yemek üreterek günde 10 bin kişiye gıda ve beslenme desteği sağlıyor. Ayrıca fabrikaların bulunduğu alanlardaki kapalı tesisler, depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanıma açıldı.Kuzu Grup ise enkaz çalışmalarına yardımcı olabilmek adına deprem bölgesine iş makinaları, mobil vinçler, konteynerler, çadırlar, jeneratörler, aydınlatma kuleleri ve teknik ekiplerini gönderdi. Ayrıca 60 bin kişilik kuru gıda, battaniye, yatak, uyku tulumu, mont gibi depremzedelerin ihtiyacını karşılayacak gıda ve eşyayı bölgeye sevk etti.IC Holding grup şirketleri ve IC Vakfı, bin 200 gönüllü çalışan ile sahada. 164 iş makinesi ilk iki gün 514 canın kurtarılmasına destek oldu. Holding 3 bin kişinin konaklayacağı ve günlük 5 bin kişiye yemek çıkarabilecek yaşam alanını İskenderun'da hizmete sokacak. Günde toplamda 5.000 kişiye hizmet verebilecek yemekhane kuruluyor. 3.000 kişiye barınma sağlayacak 185 konteyner kuruluyor.İlk etapta Gaziantepliler'e Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kapılarını açan, bölgede 7 bin 756 afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşılayan Holding, Gaziantep'in İslâhiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için harekete geçti. Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada yaralara merhem olmak için çalışan holding, dev konteyner kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Kalyon Holding ayrıca 22 TIR dolusu 236 bin 245 kıyafet, 245 bin 564 gıda malzemesi, 24 bin 678 battaniye, 3 bin 458 ilaç, 7 ton yakacak ve daha binlerce yardım malzemesinin depremden zarar gören vatandaşlara ulaşmasını sağladı.BAYKAR, deprem bölgesine gıda, kıyafet, elektronik cihaz ve insani yardım malzemesi taşıyan 45 yardım TIR'ı gönderirken, devletin çağrısıyla harekete geçilerek deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a 250 milyon lira nakdi bağış yaptı. Depremin 3. günü itibarıyla Baykar, toplamda 355 milyon 771 bin TL'lik bağış ve yardım gerçekleştirdi.Cengiz Holding, deprem bölgeleri için 500 milyon TL destekte bulundu. Holdingden yapılan açıklamada, "Toplam 432 kişilik arama kurtarma ekibimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 187 kişi de deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermeye devam ediyor. Ayrıca Adıyaman, Malatya ve Gaziantep İslahiye'de kurulacak aşevleri için de çalışmalar hızlandırılırken, söz konusu aşevleri 13 Şubat 2023 tarihinden itibaren, günde 5 biner kişiye (toplam 15 bin) sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirecek. İslahiye ve Hatay'da ayrıca 2 ekmek fabrikası desteği sağladık. Tüm bu çalışmalara ilaveten bugün deprem bölgeleri için 500 milyon TL tutarında destek bağışı yapmaya karar verdik. Bunun 400 milyon TL'si AFAD'a, 100 milyon TL'si ise AHBAP'a iletildi" denildi.Yardım ve destekler için 150 milyon TL bütçe ayırdı. Altı TIR gıda, 500 ton şeker, 3 TIR hijyen, 7 TIR giyinme ve ısınma malzemesiyle iş makinaları sevk edildi.: 20 milyon TL değerinde bir destek fonu oluşturdu. Temel gıda ürünlerini içeren 6 TIR yola çıkarıldı.: AFAD'a 5 milyon litrelik akaryakıt ikmali gerçekleştiriyor.Ekskavatör, kamyon, yakıt tankerleri, arazi araçları ve arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk etti.Battaniye, ısıtıcı, konserve, bebek mama ve bezi, kıyafet yardımı, iş kıyafeti, kürek, çapa, hilti, kuru gıda gibi birçok ayni ve nakdi yardımı depremzedelere ulaştırdı.5 milyon TL'lik bağış yapacak.2.5 milyon TL bağış yaptı.Her gün gıda yardımı ve 2000 kişiye sıcak yemek servisi.Çalışanları, içinde yiyecek, giysi ve battaniye gibi malzemelerin olduğu konteyner'ları İskenderun'a gönderiyor.: Arama kurtarmada kullanılacak iş makineleri, mazot tankeri, 10 konteyner ve 13 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini bölgeye sevk etti.: Bölgede 100'ün üzerinde mağazasında depremzedelere temel ihtiyaç ürünlerini güvenlik güçlerinin gözetiminde ücretsiz dağıttı. BİM resmi kurumlarla işbirliği içinde 20 bin adedin üzerinde battaniye ve yorgan gönderdi.